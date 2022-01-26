倚天屠龍記｜王晶坦言虧待黎姿感可惜　：疫情前曾通電話望再合作

由王晶執導、編劇，林峯、文詠珊（Janice Man）、古天樂、甄子丹、徐錦江、方中信、邱意濃以及雲千千等主演的新電影版《倚天屠龍記》分為兩集，《倚天屠龍記之九陽神功》跟《倚天屠龍記之聖火雄風》均於日前公開全新預告片，《倚天屠龍記之九陽神功》定檔於1月31日上架，而《倚天屠龍記之聖火雄風》則定檔於2月3日，兩部電影均會在網絡上播出。



早前因林峯演出張無忌一角受爭議，王晶即時出po力撐！（影片擷圖）

《倚天屠龍記》網民嫌林峯老 王晶親爆︰古天樂力薦他絕對適合

預告片見街後，導演王晶昨晚（24日）都有在個人微博回應女角選角，他先講到《倚天》的趙、周芷若和小昭，不止是張無忌永遠的無解之題，也是他兩次拍攝的艱難選擇，93版有李連杰，因此無法不加入大量打鬥戲份，所以剩下空間不多，只有犧牲周芷若，令黎姿這樣的超級美女演純反派。到後來她演出《古惑仔》的細細粒，才稱得上對她的補償。

南哥同細細粒係港人的集體回憶。（網上圖片）

就着王晶講到補償黎姿（Gigi）一事，王晶接受《香港01》訪問時回應：「當年的確好可惜，不過Gigi非常努力去做好，都有留低幾個經典鏡頭，例如除面紗一幕，喺內地都好受歡迎，但係的確覺得虧待咗佢，所以後來喺《古惑仔》就安排咗細細粒呢個角色俾佢。（有冇特別加戲俾Gigi？）冇好刻意但有俾意見，因為都係劉偉強同文雋去拍。（今次有冇諗過搵Gigi拍？）佢而家係太太，又係上市公司主席都冇時間啦，我哋喺疫情前都有通過電話，不過因為疫情都唔想太複雜。」不過其實Gigi都已經在影迷心中各自留下周芷若以及趙敏的經典，今次未能合作都不是壞事。

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及後王晶再講到這次22版的《倚天屠龍記》，立心要把趙敏的外魔內仙女諸葛，芷若的心機算盡愛癡狂，小昭的一生只為一人活，完完整整表達出來，所以一定要拍兩集。

不少網民都大讚文詠姍好靚！（影片擷圖）

王晶：「文詠珊、邱意濃與我最後才公布的雲千千三位也完整地滿足了我的想像力。女人都有心機、都有算計，無論善意惡意，為愛誰沒一些小心腸？」他直言也許這樣寫與以前的多個版本和粉絲所期待的不一樣，但這就是新版不同之處。更反問如果他是張無忌，會最愛誰？王晶：「跟金庸先生一樣…」

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