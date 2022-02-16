金像獎2022｜爾冬陞後備方案保順利舉行　憂封院影響下屆入圍數量

《第四十屆香港電影金像獎》今日（16/2）公布入圍名單，主席爾冬陞接受訪問時表示對能否順利在4月17日舉行仍有待觀察，但已經進行後備方案，包括另覓地點舉行，唯一可以保證，是不會再累積三年，或延期舉行。

金像獎主席爾冬陞表示，已為頒獎禮籌備另一舉行方案，務求可順利頒發獎項。（陳順禎 攝）

根據金像獎主席爾冬陞提供的數據，2020年有28部電影上映，2021年則有48部，第40屆在兩年電影合併舉行下，則一共有76部電影競逐，數字比較可觀。「如果金像獎名單沒有競爭力，草草地頒出去都失去意義。」

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惟獨來到今年，疫情再度嚴竣，對於能否4月17日如期在文化中心舉行頒獎禮，爾冬陞都不感樂觀。「心水清的朋友應該留意到，今日我們冇大肆公布頒獎禮會在4月17日舉行，因為仍然觀察中，文化中心仍然關閉。由於會場佈置都需要時間，所以最遲3月7至10日就要作最後決定，是否仍然在文化中心舉行？」

今年邀請兩屆影帝張家輝及新晉導演得主彭秀慧宣布入圍名單。（陳順禎 攝）

為確保頒獎禮順利舉行，爾冬陞表示今早亦開始籌劃如未能在文化中心舉行，可有其他地點選擇？「我們正物色其他私人場地，包括九展，而入場人數亦可能只限獲提名的朋友，第三十九屆得獎者朋友如果願意，都會邀請他們出席。我的意願是如期進行，因為已累積兩年，怎樣想辦法，怎樣困難都好，都要舉辦。」起初決定延期，是希望第40屆可以盛大舉行，奈何在疫情影響下不似預期。「良好意願下，希望籌組一個巨型派對，讓第39屆未能親身拿獎的得獎者出席，但現在都開不到，一個紅地氈及慶功宴都未必舉行到，不過我們至低限度會為40周年推出一本紀念冊。」

爾冬陞坦言疫情反覆是意料之外的事，只有盡量做好準備。（陳順禎 攝）

被問到可會選擇延期，爾冬陞坦言不作考慮︰「因為正常來說8月已經開始籌組下屆頒獎禮，如果延期到8月舉行，大家做完這一屆就已經又要準備下一屆，工作人員豈不年終無休？」故盡可以不作此考量。

由於有轉地點舉行的計劃，籌辦資金會否有超支可能？爾冬陞︰「不會，以往有海外嘉賓要付食宿費，今屆已經不用。往年花最多錢的一年都是900萬，一般600幾萬便可。我們向來不會大花，始終是納稅人的錢，今年更加會節檢一點，不會太豪華。」對於今年初開始封戲院，至今已超過一個月，直接影響電影上畫，爾冬陞直言下屆入圍電影的數量又是令人憂心，但現階段還是先處理好第40屆事宜。