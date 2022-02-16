金像獎2022│《智齒》14項提名領先　謝賢首獲提名影帝霆鋒落選

撰文：王誦賢
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新冠肺炎繼續在香港肆虐，前年的第39屆香港電影金像獎首次取消實體頒獎禮，改為在網上直播公布結果，為時約20分鐘。原定去年舉辦的第40屆香港電影金像獎則繼續受疫情影響而延期一年舉行。雖然香港如今受到新型變種病毒Omicron影響，但大會決定如期在今年4月17日舉行實體頒獎禮，並在今日（2月16日）公布19個獎項的入圍名單。

第40屆香港電影金像獎在今日公布19個獎項的入圍名單。（官方圖片）

前年的第39屆香港電影金像獎因疫情關係，首次取消實體頒獎禮，改為在網上直播公布結果。同年9月，大會宣布將第40屆香港電影金像獎延期一年舉行，並合併2020年及2021年符合參選資格的電影作評選。爾冬陞聯同兩獲金像獎影帝的張家輝及導演彭秀慧一齊公布第40屆香港電影金像獎入圍名單。

即睇第40屆香港電影金像獎完整入圍名單！！！

最佳電影：《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》

最佳導演：《好好拍電影》文念中、《怒火》陳木勝、《梅艷芳》梁樂民、《智齒》鄭保瑞、《奪冠》陳可辛

最佳編劇：《一秒拳王》、《殺出個黃昏》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、》濁水漂流》

最佳男主角：《手捲煙》林家棟、《殺出個黃昏》謝賢、《智齒》林家棟、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《濁水漂流》吳鎮宇

最佳女主角：《馬達・蓮娜》周秀娜、《梅艷芳》王丹妮、《智齒》劉雅瑟、《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐

最佳男配角：古天樂（梅艷芳）、林雪（殺出個黃昏）、馮皓揚（媽媽的神奇小子）、柯煒林（濁水漂流）、 謝君豪（濁水漂流）

最佳女配角：鮑起靜（除暴）、廖子妤（梅艷芳）、鍾雪瑩（殺出個黃昏）、廖子妤（智齒）、白浪（奪冠）、李麗珍（濁水漂流）

最佳新演員：王丹妮（梅艷芳）、鍾雪瑩（殺出個黃昏）、梁仲恆（媽媽的神奇小子）、馮皓揚（媽媽的神奇小子）、柯煒林（濁水漂流）

最佳攝影：《手捲煙》、《怒火》、《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》

最佳剪接：《手捲煙》、《拆彈專家 2》、《長津湖》、《怒火》、《智齒》

最佳美術指導：《手捲煙》、《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》、《濁水漂流》

最佳服裝造型設計：《手捲煙》、《真‧三國無雙》、《梅艷芳》、《第一爐香》、》智齒》

最佳動作設計：《一秒拳王》、《手捲煙》、《拆彈專家 2》、《怒火》、《智齒》

最佳音響效果：

最佳視覺效果：

最佳原創電影音樂：《梅艷芳》、《第一爐香》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》

最佳原創電影歌曲：

新晉導演：

最佳亞洲華語電影：

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