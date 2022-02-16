不要忘記我愛你 |吻得激烈古力娜扎疑推開劉以豪　透氣表情吸眼球

由黃真真執導的電影《被偷走的那五年》姐妹作《不要忘記我愛你》已在情人節（14日）當日正式上映，電影感動不少觀眾，截止目前為止只上映三天累積票房已高達5000萬人民幣 （約6000萬港幣），相當厲害。連日來男女主角劉以豪﹑古力娜扎話題不斷，近日更曝光了二人在拍攝時的吻戲花絮，當中吻到最後的時候古力娜扎的表情相當搶眼球，在網上引來不少討論。

《不要忘記我愛你》感動不少觀眾。（《不要忘記我愛你》微博圖片）

在電影中劉以豪同古力娜扎有不少激吻戲，而從網上曝光的吻戲花絮片段可見，當時二人在家中的錄音室情到濃時激吻了起來，後來一邊激吻一邊走動去了睡床上，整個畫面相當甜蜜。及後當導演喊「卡」之後，古力娜扎疑推開劉以豪，趕急坐了起來並呼出了一口氣，而在旁的劉以豪則乖乖地躺在床上，因此讓不少網友笑言二人是吻得多激烈﹑多深情，秒變的畫面顯得反差極大，非常好笑。

二人吻得激烈。（影片截圖）

古力娜扎坐起來透氣。（影片截圖）

而不講不知道原來二人在電影中的吻戲，好多時候都是現場即時發揮的，在電影舉行首映禮時，劉以豪則表示：「有時候吻戲其實並不見得是劇本裡面寫出來的這裡要接吻還是怎麼樣。是當那個感覺到了，我就會自然的覺得，剛會想要做這個動作。」而在旁的古力娜扎則附和：「其實好多親都不是劇本裡面的。」可想而知他們是因為當下真實感覺而激吻，讓角色發揮情緒時會更逼真，讓觀眾有代入感的。

原來好多場吻戲是即時發揮。（《不要忘記我愛你》微博圖片）