不要忘記我愛你 |古力娜扎罕公開愛情觀被激讚：要有理智的腦子

連日來為了電影《不要忘記我愛你》男女主角劉以豪同古力娜扎四出宣傳，言談間的內容都會受到關注。近日，在接受內地媒體訪問的時候，古力娜扎對於愛情有自己一套觀念，大方公開自己的愛情觀，讓她一番言論成為微博熱門話題，可見其人氣是相當之高企。

《不要忘記我愛你》是電影《被偷走的那五年》姐妹作。（《不要忘記我愛你》微博圖片）

因為在電影中古力娜扎飾演的許星玥愛上一位有失憶症的男人陸堯（劉以豪飾），雖然對方不斷因為失憶症而忘記她，但她仍然堅持愛着他，勇敢為他一直愛下去，感動不少網友。電影中她的人物設定是勇敢愛下去，至於現實生活中她則有自己一套愛情觀，被問道：「永遠相信愛情和女孩子搞事業是矛盾的嗎？」她就二話不說表示：「其實我想說你永遠要相信愛情，然後也要去真心的愛一個人，但同時前提你要愛你自己，而且要有一個理智的腦子，就是你要時刻知道你現在在做甚麼。我覺得一個女孩子就是，當然別人是怎麼想的我不管，我認為你擁有愛情的同時，你不能失去自己的事業，你還要有一個獨立的經濟能力，然後就算這個男生可能你失去他了，他不要你的那一刻，你也可以不用害怕，因為你永遠可以靠你自己。但是你遇到了你也可能真心地去付出，真心地去愛他，不要有任何的顧忌，但是你失去的那一刻肯定是難過痛苦的，但是你足夠獨立，然後有足夠自己的事業，一切你都不會有很害怕的感覺，然後尋找一個更好的。」不少網友都非常認同她的愛情觀，直言古力娜扎不是戀愛腦，絕對是人間清醒。

古力娜扎公開愛情觀。（影片截圖）