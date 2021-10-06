《自殺特攻》外傳《和平使者》出年上架　James Gunn再開新DC項目

DC超級英雄片《自殺特攻》（The Suicide Squad）今年重啟，新作由鬼才導演James Gunn執導，除了「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）有得留底，更加入不少新角色，當中由莊先拿（John Cena）飾演反派的和平使者（Peacemaker）最終被Idris Elba重創，到片尾才揭示他未死，正當影迷都以為他會為成《自殺特攻》的主人公時，HBO公布將推出衍生劇《和平使者》並釋出首條預告。



為了重獲自由，在監獄被囚的超級壞蛋決定加入秘密組織「自殺特攻隊」，奉命執行亡命任務。（電影劇照）

事實上《和平使者》的時間線發生在《自殺小隊》前，將會講述他的起源，莊先拿將在該劇中繼續飾演和平使者，同戲更有Steve Agee、Danielle Brooks、斯、Robert Patrick、Jennifer Holland等人亦將演出，不過仍未公布整體故事大綱。

莊先拿會在劇中繼續飾演和平使者，並講到他的起源。（影片擷圖）

劇本繼續由James Gunn親自撰寫，而他本人只會執導8集中的1至3、6以及第8集，4日James Gunn就在在個人Twitter上回應粉絲提問，他提及：「是的，除了《和平使者》外我正在開發另一個DC項目。」所以未知是否時間上不足夠他全程執導。《和平使者》劇集已於2021年1月15日在加拿大溫哥華開機，2021年7月11日殺青，首集將於2022年1月上架。

James Gunn回應除了《和平使者》外我正在開發另一個DC項目。（網上擷圖）