「神奇女俠」姬嘉鐸新造型斜陰留海　少女感爆錶零媽媽味

荷里活性感女星姬嘉鐸（Gal Gadot）出名靚兼性感，由她主演「神奇女俠」（Wonder Woman）更於全球爆紅，現年36歲的她已生了3名囡囡，較早前出席Netflix電影《紅色通緝令》（Red Notice）首映禮時已極速修身回復最佳狀態，近日更被拍到着上休閒裝的她推着購物車兼帶着囡囡掃貨。



姬嘉鐸早前出席《紅色通緝令》（Red Notice）首映禮時已勁fit！（Getty Images）

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今早（3/12）姬嘉鐸在個人IG上分享了4張跟品牌Tiffany and Co合作的照片，圖中除了大曬首飾外，姬嘉鐸更着上黑色超Deep V閃閃上衣，更加突顯出戴着的頸鏈。