Tinder詐騙王｜推出全新Podcast節目　揭開保鏢Peter真正身份

Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）本月初上架至今，仍穩佔全球點播排行榜的頭5位。拍攝團隊與3位肯出鏡的受害人一同揭開Tinder騙子Simon Leviev（原名：Shimon Hayut），如何在交友App Tinder上欺騙不同國籍的寂寞女子，騙取金額高達千萬元。其後Netflix再宣佈推出全新podcast節目《The Making of a Swindler》，揭開關於這些騙案的細節，還有全球劇迷最關注的問題，究竟誰是保鏢Peter？

Tinder詐騙王｜扮富豪呃千萬美元 受害人組復仇聯盟揭開犯罪過程

全新podcast節目《The Making of a Swindler》，揭開關於這些騙案的細節。（Netflix）

Tinder詐騙王｜渣男Simon Leviev靠呃錢成名 簽公司推約會節目？

保鏢Peter身形魁梧滿身紋身，穿梭整套紀錄片，除了陪伴Simon周遊列國之外，更負責擊退Simon的「敵人」。受害人Cecilie Fjellhøy、Ayleen Charlotte及Pernilla Sjoholm均表示曾受過Simon拍攝Peter因對付「敵人」而受傷的片段，從而令受害人相信他真的被「敵人」追蹤，然後借貸幫助自己。片中結尾指出Simon的生意拍檔Avishkay及Peter從來沒有因Simon所犯下的罪行而受牽連，讓大批劇迷推測兩人才是這些騙案的Big Boss。

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受害人在Podcast節目中提到，在騙案被揭開前6個月已經沒有在聽Simon提起Peter，更猜測Peter拆穿了Simon是騙子而辭職：「我記得Simon與Peter之間的對話，Peter曾指Simon沒有支付薪金。當Peter辭職後，Simon告訴我Peter轉為敵人工作，因為對方支付他50萬歐羅，所以自己才讓Peter離開。」一位在保鏢行內的專家在節目中表示，Peter很大可能同樣被Simon騙了，由於大部分的保鏢都迫切需要工作，故大部分時間都沒有對僱主進行深入調查。

據外媒報道，Peter已正式起訴Netflix，其代表律師稱Peter並沒有參與任何騙局，並起訴Netflix拍攝紀錄片侵犯他的人權，並導致他在精神上遭受痛苦。律師續指由於紀錄片獲得意想不到的焦點，Peter作為保鏢在一天之內就失去了匿名性，並失去了工作及永遠毀掉他的聲譽。