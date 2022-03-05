一脫成名！盤點5個曾演出三級片的韓國女星　位位都是影后級人馬

不少演員為了突破戲路，多會去挑戰不同的「戲劇角色」，即便是成人系情慾戲也勇於挑戰。而今天小編特意為大家整理出５位曾出演過「成人系電影」的韓國女演員，包括近期熱播韓劇《二十五，二十一》的金泰梨、《鬼怪》的金高銀、《Running Man》的宋智孝等，都是近期話題、熱度超高的女星，精湛的演技備受肯定。



一、金高銀《銀嬌》

曾出演過《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》等人氣電視劇的金高銀，出道的第一部戲劇就是「成人系」電影《銀嬌》，故事改編自韓國著名社會學作家朴範信的同名小說，主要講述七旬的國寶級詩人李寂寥（朴海日飾 ），意外戀上 17 歲的花季少女銀嬌（金高銀飾），卻引發了年輕弟子徐志友（金武烈飾 ）的嫉妒介入，三人之間複雜的愛慾糾葛。

金高銀也憑藉著這部電影受到了大眾的關注，當時年僅 20 出頭的她，在面對劇中激情裸露的戲碼毫不畏懼，自然不做作的演技更是備受業界肯定，將少女的純情、天真詮釋的相當完整，更因此榮獲了第 33 屆青龍電影獎、第 49 屆大鐘獎等多項大獎的肯定，成為大家心目中的「信看演員」之一。

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二、金泰梨《下女的誘惑》

近期熱播的電視劇《二十五，二十一》在劇中飾演女主「羅希度」的金泰梨，也曾出演過「成人系」電影《下女的誘惑》，故事設定在 1930 年代日本殖民統治下的朝鮮半島，主要講述獨自繼承龐大財產的秀子小姐（金敏喜飾）受到了貪婪狡猾的騙子的覬覦，為了得到其財產不擇手段，並找來的女僕淑熙（金泰梨飾）陪伴在小姐的身旁，進而展開了一場陰謀與情慾交織的懸疑故事。

憑藉精湛演技打敗 1500 人才成功出演的金泰梨，在當時還只是新人演員的她，不僅大膽挑戰同性戀題材，毫不怯場的表現深受業界誇讚外，與金敏喜在劇中相互試探、挑逗的戲碼，更是讓觀眾看得目不轉睛、血脈噴張，完美的詮釋出了同性間深刻的慾望而備受好評，更因此榮獲了青龍電影獎、亞洲電影大獎等多個「最佳新人」的肯定，聲勢也跟著水漲船高，成了當時最炙手可熱的演員之一。

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三、宋智孝《霜花店》

2008 年宋智孝搭檔趙寅成、朱鎮模出演電影《霜花店》，故事主要講述恭愍王（朱鎮模飾）是個只好男色的高麗國王，對健龍衛隊長洪麟（趙寅成飾）疼愛有加，兩人發展出超越兄弟友誼的情誼，但礙於恭愍王的取向無法有子嗣，因此要求洪麟與王妃（宋智孝飾）發生關係，希望能生下像他一樣優秀、溫柔的孩子，但漸漸的洪麟與王妃兩人相互產生出情愫，發現此事的恭愍王憤怒不已，三人之間進而展開的愛情、背叛故事。

出演這個角色對宋智孝而言絕對是一個重大的決定，與她以往清純的角色形象不同，卻展現了精湛的演技，甚至所有大膽的裸露的鏡頭，都是由宋智孝親自上陣，就連趙寅成都誇她相當敬業，而該片上映後也不負眾望，在一個月內觀影人次就達 370 萬，開出了相當亮眼的成績，但卻事與願違宋智孝雖入圍了百想藝術大賞受到業界的認可，但也招來了許多議論，在當時還不太開放的年代，過多的裸露鏡頭讓宋智孝至此被封殺了三年，但好在後續出演了人氣綜藝《Running Man》，可愛、呆萌的形象擄獲了不粉絲的心，如今成為頂流韓星的她，相信日後會帶給我們更多不同的作品，喜愛宋智孝的朋友要密切注意唷！

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四、姜漢娜《情慾王朝》

2015年由申河均、張赫、姜河那、姜漢娜所主演的《情慾王朝》，是根據真實韓國歷史事件「王子之亂」改編，並以 1398 年「朝鮮王族實錄」正史記載的事件為背景，主要講述朝鮮開國君主李成桂的五子李芳遠（張赫飾），為朝鮮建國立下汗馬功勳，結果受到重用的卻是將軍金敏材（申河均飾）。覬覦王位的李芳遠，無意中邂逅了青樓女子佳熙（姜漢娜飾），並得知佳熙從小相依為命的母親，被金敏材的兒子金辰（姜河那飾）所殺害，於是兩人聯手設局，但沒想到佳熙卻漸漸對金敏材動了真情，並展開一連串鬥爭、爭權的王室情仇。

這部電影絕對會顛覆各位對姜漢娜以往在電視劇中的形象，不僅有多場尺度爆表的「動感」演出外，對作品相當用心的她，不僅主動去查找相關的資料，甚至用筆記本記錄下片場演出心得，憑藉自身出色的分析、理解能力，將「佳熙」這角色每個階段的轉變詮釋得相當完整，姜漢娜也憑藉這部電影迎來了演藝道路上的高峰，後續出演的作品《月之戀人－步步驚心：麗》、《只是相愛的關係》等都得到了不錯的成績，演技備受業界、觀眾認可，今年也有望推出新劇《紅丹心》喜歡姜漢娜的朋友，可千萬別錯過！

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五、林智妍《人間中毒》、《姦臣：色誘天下》

擁有清純外表、禁慾氣質被稱為是韓版「湯唯」的林智妍，在 2014 年與男神宋承憲主演的情慾電影《人間中毒》，故事主要以 1969 年越南戰爭及韓國出兵越南為背景，講述具有嚴格上下關係與等級關係的軍隊裡，男女主角之間爆發出了一段隱秘刺激的愛情故事，電影中林智妍、宋承憲超大尺度「車震」場面，讓人看的血脈噴張外，當時還只是新人演員的林智妍瞬間就得到了大眾的關注，聲勢也跟著水漲船高。

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雖然也有不少人不看好林智妍，首次參與電影就以大尺度的形式出演，甚至猜想她應該不會再接演類似的題材以求轉型，但沒想到的是隔年林智妍又接演了「成人系」電影《姦臣：色誘天下》，故事以朝鮮王朝燕山君時期為背景，講述在暴君兇惡，朝中奸臣當道的年代，不論是平民還是貴族皆受其苦；奸臣任氏父子為討君主歡心，而派出採紅駿使到民間搜刮美女、良駒，伺機推翻燕山君的故事。

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接連兩部電影都以大尺度裸露為主的林智妍，不懼他人眼光勇敢為藝術犧牲的精神值得大家讚許外，接連榮獲大鐘賞、釜日映畫賞等多項大獎肯定的她，不僅成為業界的話題人物之一，敬業的精神、態度更是讓她備受誇讚，精湛細膩的演技也讓觀眾對她大改觀，而後續出演的電視劇如《上流社會》、《吹吧，微風啊》等也都創下了不錯的收視成績，讓林智妍成功將過去脫掉的衣服一件件穿回，成了備受肯定的實力派演員。

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