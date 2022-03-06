2022年8個韓國爆紅新生代演員　《殭屍校園》朴持厚尹燦榮都上榜

近期播出的新劇如《殭屍校園》、《魷魚遊戲》甚至是電影《解禁男女》都使用新人演員擔當主角，不僅展現出優秀演技，更讓業界、觀眾看到了他們無限的潛能，今天小編特地整理出了 8 位近期爆紅的新生代演員，現在就一起來認識他們吧！



一、《機智醫生生活》趙怡賢

首先介紹的就是在《機智醫生生活》、《學校2021》等劇中因突出演技而備受關注的趙怡賢，近期更是隨著《殭屍校園》的爆紅，人氣也跟著水漲船高，劇中飾演「崔南拉」的她高冷、聰明的人設相當吸粉外，與朴所羅門所組成的「班長 CP」強烈的化學反應，更是讓追劇的粉絲看的超心動，不僅展現出了與《機智醫生生活》中完全不同的角色魅力，更讓業界、觀眾們看見了她身為演員的無限淺能，出色、精湛的演技更被稱為是 1999 年生的「三駕馬車」（優越表現的領頭羊）未來可其期。

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二、《殭屍校園》朴所羅門

擁有高挑身材、突出外貌的朴所羅門，先前就因出演校園青春喜劇《復仇筆記》受到了不少的關注，近期更憑藉《殭屍校園》中爆打殭屍的畫面、講義氣的帥氣人設，成為了大家心目中的「新一代男神」，IG 粉絲人數更瞬間暴漲到 533.5 萬，人氣不容小覷，近期正在拍攝新戲《第三人稱復仇》的他與《A-TEEN》辛叡恩合作，劇情主要講述爲了尋找殺害雙胞胎哥哥的犯人而轉學後所展開的故事，刺激的劇情、高顏值的 CP 組合備受大家期待，屆時各位可要記得準時收看唷！

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三、《殭屍校園》尹燦榮

尹燦榮在《殭屍校園》中飾演性格穩重，勇敢堅強，爲了守護暗戀對象而竭盡全力的「李青山」，劇中癡情、面對危險依然勇往直前的精神讓人敬佩外，12 歲就以童星出道的他，更是累積了不少代表作如《17 歲的條件》、《醫生耀漢》、《無人知曉》等，純熟的演技讓不少觀眾對他讚譽有加外，目前也正在拍攝新劇《少年非行》的他，搭檔《D.P：逃兵追緝令》中新人女演員元智安，主要以 10 代青年為視角，講述發現大麻田的 18 歲少女，與她的朋友們尋找遺失的平凡日常的故事，預計將製作兩季，並結合了毒品、犯罪等題材，相信開播後定會掀起一波討論話題。

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四、《殭屍校園》朴持厚

擁有精緻臉蛋、長相很有特點的朴持厚，早在出演《殭屍校園》前就先以電影《我們與愛的距離》拿下多項大獎，演技備受業界認可，這次在《殭屍校園》中飾演女主角「南溫召」的她，爽朗的性格更是擄獲了不少粉絲的心，今年朴持厚也預計將推出兩部作品，首先是與金高銀、南志鉉共同主演的戲劇《小婦人》，主要講述貧窮但友愛的三姐妹與韓國第一有錢有勢家族對抗的故事，另一部則是電影《水泥烏托邦》將與李炳憲、朴敘俊、朴寶英等人共同主演，講述一場大地震後變成廢墟的首爾，倖存者們為了生存所展開的驚悚人性故事，兩部作品都是與人氣演員合作，也讓人相當期待朴持厚在劇中的表現。

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五、《魷魚遊戲》李瑜美

去年以《魷魚遊戲》爆紅一波的李瑜美，今年初又以《殭屍校園》再次獲得關注，在劇中飾演含著金湯匙出生的富家女，自私又怕死，會為了自保不擇手段的「李娜延」，與在《魷魚遊戲》中對人生沒有慾望的「智英」形象相差甚遠，也讓觀眾再次讚嘆李瑜美演技簡直是「劇拋臉」的最強代表，而人氣直升的她片約更是不斷，目前已經確定將出演兩部新戲《精神教練諸葛吉》、電影《我們雖然不能去天堂，但愛情應該可以吧》，兩部作品都將由李瑜美擔當主演，可見演技備受業界認可外，也讓人越發期待她後續的表現。

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六、《殭屍校園》劉仁秀

《殭屍校園》中的最強惡霸劉仁秀，在劇中飾演「尹奎男」的他不但將角色的殘忍、狂暴發揮的淋漓盡致外，在劇中不斷死而復生的場面，更是讓觀眾看得寒毛直豎，精湛的殭屍演技也被網友誇讚：「根本就是殭屍本人」，獲得了觀眾們的一致認可，雖先前出演的戲劇大多以配角為主，但這次憑藉著《殭屍校園》的火爆人氣，不但 IG 粉絲上漲了 20 倍，戲約不斷的他也有兩部電視作品《還魂》、《飛起來吧蝴蝶》等待播出，雖同樣是以配角的方式出演，但相信有了《殭屍校園》的人氣加持，劉仁秀定有機會晉升為主演的，就讓我們一起拭目以待吧！

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七、《解禁男女》李濬榮

近期討論度很高的 Netflix 漫改電影《解禁男女》，由徐玄、李濬榮主演故事主要講述一名辦公室女職員意外發現公司代理的秘密後，公司上下級關係發生了逆轉，並共譜出繼刺激、浪漫的愛情故事。劇中李濬榮飾演有著「M」傾向的「鄭智厚」，與徐玄有多場火辣、血脈噴張的對手戲，讓觀眾們看得臉紅心跳的同時，李濬榮在劇中可愛、體貼的模樣更是讓不少粉絲沉醉，之前還特別出演過《D.P：逃兵追緝令》在劇中與丁海寅有精彩的動作戲，實力派的精湛演技更是備受觀眾認可，也讓人越發期待李濬榮的後續作品。

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八、《雪降花》金旻奎

接連兩部作品上線的金旻奎，在《雪降花》中飾演的北韓特工「周赫燦」，個性冷酷無情、對祖國充滿信心，雖時不時會與丁海寅發生衝突，但充滿英氣的外貌搭配上愛吃拉麵的可愛設定，倒是擄獲了不少粉絲的心，而即將於 2/28 上映的漫改劇《社內相親》，劇中金旻奎將飾演對公司代表忠心耿耿的秘書室長「車成勳」，預計會展現出與《雪降花》中完全不同的反轉魅力，屆時各位可要準時鎖定唷！

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