《賭俠大戰拉斯維加斯》林熙蕾驚艷作　10年前婚後育兩女歸平淡

在1999年，一位來自台灣的性感女神林熙蕾，憑驕人身材，誘人眼神，一出道便火速成為性感新指標，而且不少導演紛紛邀她合作，《千王之王2000》、《烈火戰車2極速傳說》，當然不少得有《賭俠大戰拉斯維加斯》，戲中一舉一動都引發性感。電影已經是22年前的作品， 她在11年前結婚還誕下兩女兒，不過年屆46的她，從不少近照可見女神依然動人。

初出道的林熙蕾，多兩分清純感覺，更加殺死人。（影片截圖）

台灣出生，在美國成長受教育的林熙蕾，1995年在台灣拍電視劇，發展平平，1999年隻身來港發展，斷想不到會火速走紅，成為導演們炙手可熱的女神人選。《賭俠大戰拉斯維加斯》阿扁、《千王之王2000》初戀、《烈火戰車2極速傳說》林玉希／Kelly，一連三部作品，合作的對手已經是周星馳、劉德華、鄭伊健，而且演出亦令人留下深刻印象。

戲中每一幕都性感盡出。（《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照）

林熙蕾曾是性感女神，婚後已淡出做全職媽媽。(林熙蕾微博)

性感固然是林熙蕾的殺著，但其演技亦為杜琪峯所動，一口氣合作了《全職殺手》、《神探》、《鐵三角》、《文雀》等多部作品，以另一姿態演繹女神的典範。其中在《文雀》，更是演繹一位有本事迷倒戲中所有男角的騷味女人，由她飾演至為到位。

這一幕與郁芳晒冷式大騷身材。（《賭俠大戰拉斯維加斯》劇照）

事業順利，情場亦惹人關注，最早曾傳出與台灣男星吳大維交往，後來又有F4的朱孝天，那個更高調得傳出婚訊，只是最終未有成事。隨後林熙蕾更與富商林建岳、馬維辰傳出緋聞，而她本人亦極力澄清，關係只屬普通朋友，不過若即若離的關係依然成為傳媒爭相報道的內容。

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當大家認定她將嫁予哪位富豪時， 2011年林熙蕾宣布跟生意人楊晨結婚，當時大家都不知楊晨是甚麼人，後來才得知是從事時裝業務。而最多人想知，一位普通人，如何成功俘虜女神心，原來都是因為男方在她最脆弱時出現。林熙蕾在訪問中憶述與丈夫相識過程時，原來二人在好友聚會上碰頭，但當時沒有進一步交往，直至數年後重遇，林熙蕾正值事業低潮，健康亦出現狀況，事宜對方溫柔貼心的問候，成功俘虜了她。

在訪問中她更坦言︰「喜歡一個人，其實不會想改變對方，而是會找舒服的平衡點。」婚後林熙蕾移居到上海生活，更誕下二女，不過二人浪漫依然，不時在周年紀念日放閃，結婚6週年時，二人便飛到東京慶祝，而在結婚10週年紀念，更送上16卡鑽石耳環。