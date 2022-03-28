奥斯卡2022｜BTS防彈少年團驚喜現身　粉絲讚預言家Suga又開口中

《第94屆奧斯卡金像獎》（下稱：奥斯卡2022）於香港時間今早（28/3）舉行，近年享非常高海外人氣的BTS防彈少年團亦有驚喜現身。事後BTS防彈少年團現身的影片在Twitter上瘋傳，粉絲都表示驚訝又自豪。



BTS防彈少年團繼登上《格林美獎》、《全美音樂獎》和《Billboard音樂獎》等音樂大型頒獎後，今天竟驚喜現身電影界最高殿堂的《奥斯卡2022》。7位成員以電影推薦人的身份拍攝影片，向影迷分享自己最愛的音樂劇類電影，包括《玩轉極樂園》及《阿拉丁》，大讚PIXAR和迪士尼出品的電影總是令人意想不到。

BTS防彈少年團驚喜登上電影界最高殿堂的《奥斯卡2022》。（影片截圖）

按圖睇BTS防彈少年團現身《奥斯卡2022》片段：

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由於BTS防彈少年團的影片全程用韓文拍攝，因此粉絲初時見到都覺得相當驚訝，笑言以為轉錯台。事後組合現身《奥斯卡2022》的片段在網上瘋傳，大家都為BTS防彈少年團而感到自豪。有粉絲更翻出隊中預言王Suga過去曾開玩笑要登上《奥斯卡》，表示他又一次開口中！

粉絲翻出Suga過去的預言，表示他又再次預言成功。（影片截圖）

BTS防彈少年團Suga再開口中入圍葛萊美獎 有望攻入Super Bowl？

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