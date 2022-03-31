布斯韋利士《虎膽龍威》改寫荷里活警匪片 5個電影製作大揭秘

日前布斯韋利士透過社交平台宣布因病暫別影壇，引起全球影迷的關注，究竟大家能否在銀幕上再欣賞他的動作電影。布斯最為影迷熟悉的電影莫過於1988年的《虎膽龍威》，除了刺激的動作與槍戰場面外，電影亦改寫了荷里活製作警匪片的方法。

Netflix影集《造就了我們的電影》（The Movie that made us）第一季海報，圖左持槍的剪影是《虎膽龍威》的經典形象。（imdb）

Netflix影集《造就了我們的電影》在第一季第六集中，揭秘了大量《虎膽龍威》的製作秘密，在翻看電影的同時，觀眾亦可認識更多電影背後的秘密。

布斯韋利士並非主角首選

《虎膽龍威》的劇本，改編自1979年的英文小說《Nothing Lasts Forever》，被改寫成電影劇本後，原本主角是為法蘭仙納杜拉（ Frank Sinatra）度身訂造，作為電影《偵探》（The Detective）的續作。但當時他已經年輕老邁，所以拒演了角色。

《虎膽龍威》的劇本原意是作為法蘭仙納杜拉的電影《偵探》（左圖）的續集，但當時法蘭仙納杜拉已年屆60，所以拒演了電影。圖右為法蘭仙納杜拉，著名演員、歌手，曾獲奧斯卡最佳男配角獎，於1998年逝世。（imdb）

監製Joel Silver期後在選角時，考慮過當時不少巨星及動作演員，首選是奇連依士活（Clint Eastwood），亦詢問過史太龍（Sylvester Stallone）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、李察基爾（Richard Gere）等，但他們也一一拒演。最後布斯韋利士的經理人推薦了當時作電視諧星的布斯，並洽談了五百萬美元的片酬，除了改變了布斯的演員生涯，更令他成為其中一位當時最高片酬的電影明星。

在考慮布斯韋利士前，《虎膽龍威》主角的首選是奇連依士活（左1），亦曾考慮過史泰龍（左2）、阿諾舒華辛力加（右2）及李察基爾（右1）等演員。（imdb）

虎膽龍威｜布斯韋利士暫別影壇 警匪科幻動作片定義hardcore硬漢

片場原來離奇安靜

在《虎膽龍威》落實拍攝後，為片中的「封閉式場景」（Limited Set）摩天大廈尋找選址。但電影涉及大量槍戰及爆破場面，又有哪一位「業主」願意借出摩天大廈物業拍攝呢？於是電影便在20世紀霍士接近落成的大廈拍攝。然而當時大廈只剩餘頂部及底部尚在裝修途中，中部樓層已遷進霍士的律師，辦公室每日也如常運作，所以拍攝團隊每日需要保持警匪片鮮有的寧靜，在下午5點後才能夠發出較大的聲浪。

電影當時在正在辦公的霍士大樓內拍攝，所以拍攝現場異常寧靜。（imdb）

導演懶理穿崩位

片中的恐怖分子以高明的手法進出摩天大廈，是電影的一大吸引之處。但《虎膽龍威》最大的穿崩位，正正在於他們的進退場。片中的恐怖分子匿藏在大貨車中，進入摩天大廈的停車場，他們打開貨車門的時候，車中只有一眾恐怖分子，但他們最後安排了一輛救護車作為逃走之用。究竟救護車從何而來？這是電影最未能連戲之處，雖然導演在初剪階段已經發現「穿崩」，但也選擇忽略了這個細節部分。

漢斯（右1，阿倫歷文飾）與他的恐怖分子手下。（imdb）

片場意外成為經典

電影的其中一幕經典，是主角為了逃走，而從電梯槽跳下的一場。電影中可見主角墮下的高度不少，令觀眾看得心驚膽顫。但在原來動作設計上，替身只需由電梯槽的一邊，跳往距離接近的另一邊，但拍攝時替身特技員臨場失手，墮下了40呎高的電梯槽，幸好底部有安全措施，才未造成傷亡。但這一個「NG」鏡頭，卻被導演放進了電影，亦成為了《虎膽龍威》的經典之一。

《虎膽龍威》的經典電梯槽鏡頭。（imdb）

阿倫歷文「被交戲」

電影中的恐怖分子首腦漢斯（阿倫歷文飾）從大廈墮樓而死，阿倫歷文的驚恐表情是電影極為震撼的一幕。但原來這個鏡頭不單靠阿倫的演技，阿倫在拍攝時被通知將會在倒數3、2、1後，由特技人將他推下40呎高的高臺，掉在安全氣囊上，但特技人在正式拍攝時，只數了「3」便把下推下去，所以阿倫歷文在電影中的驚恐是百分百的演技、加上百分百的真實感受。

阿倫歷文在電影中的驚恐是百分百的演技、加上百分百的真實感受。（imdb）

《虎膽龍威》在上映後，極受全球觀眾歡迎，而同樣的電影公式及警匪拍攝風格，亦不斷被其他電影挪用在巴士、火車、遊輪、小島等地方上。美國著名警匪處境喜劇《荒唐分局》第5季第9集，亦將故事帶到電影中的Nakatomi Plaza（霍士大樓），致敬《虎膽龍威》。