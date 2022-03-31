布斯韋利士患失語症｜金草莓獎選其為「爛片之王」遭全球網民圍攻

67歲荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）今（31）日宣布確診腦部疾病「失語症」（Aphasia），並將退出影壇，震驚全球影迷。布斯韋利士去年才量產8部電影，包括《終極狩獵團》（Apex）、《終極攻佔》（Deadlock）、《終極異噬界》（Cosmic Sin）等，「金草莓獎」甚至為他開設個人專屬獎項「2021年布斯韋利士個人最爛演出」，並評選出《終極異噬界》為這8部片裡的「爛中之爛」。不過他生病的消息一出後，金草莓獎遭網友圍剿，官方隨後發文回應。



點圖看看布斯韋利士哪8部電影入圍「金草莓獎」▼▼▼

+ 15

金草莓獎Twitter官方帳號稍早回應「金草莓獎對於布斯韋利士的病情感到非常遺憾，這或許也得以解釋，他為何會在2021年接演多部電影，我們向布斯韋利士及他的家人獻上最深的祝福」。但網友不領情，仍不斷留言狂罵，金草莓獎只好再度發文「必須澄清，我們得知布斯韋利士生病的時間點與各位一樣，就在今天上午」。

The Razzies are truly sorry for #BruceWillis diagnosed condition. Perhaps this explains why he wanted to go out with a bang in 2021. Our best wishes to Bruce and family. — The Razzie® Awards (@RazzieAwards) March 30, 2022

按慣例會在奧斯卡金像獎前公布的爛片獎「金草莓獎」，於3月26日公布得獎名單，《戴安娜王妃：音樂劇》（Diana: The Musical）一口氣拿下5獎，跨界演出《怪物奇兵 全新世代》的NBA球星勒邦占士（LeBron James）則奪下最爛男主角。而本屆之前曾連續3屆被提名為最爛男主角或男配角的布斯韋利士，今年主辦單位決定為他增設個人專屬獎項「2021年布斯韋利士個人最爛演出」，不用再跟別人比，而是在自己去年拍的8部片裡選出「爛中之爛」，最終由《終極異噬界》獲獎。

雖然布斯韋利士近年來頻被揶揄拍太多爛片，但過去憑着演出《虎膽龍威》（Die Hard）系列、《絕世天劫》（Armageddon）、《第五元素》（The Fifth Element）等電影叱吒影壇多年，如今被診斷出罹患失語症，並宣布將退出影壇，也讓全球影迷感到震驚與不捨。

延伸閱讀：

震驚！67歲動作巨星驚罹失語症 女兒痛心宣布：退出影壇

【本文獲「TVBS」授權轉載。】