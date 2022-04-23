康城影展 | 華為小公主姚安娜首做演員　作品入圍短片主競賽單元

今日（23日），第75屆康城影展公布短片主競賽單元入圍名單，姚安娜主演的短片《海邊升起一座懸崖》與譚卓、陳永忠等主演奇幻短片《破碎太陽之心》兩套作品獲提名，即刻引起網友熱議。



康城影展短片主競賽單元入圍名單。（網絡圖片）

《海邊升起一座懸崖》由95後獨立導演陳劍瑩執導，故事講述姚安娜飾演的小城少女在搬遷來臨之際，重新走過生活的城市，在見識了故土生活中的盼、念、淡與美後，從未有過逃離思辨的想法，此時開始思考生活的其他可能性。這亦是姚安娜的熒幕處女作，雖然有網友質疑是「金錢作祟」，但也有不少人大讚她有實力：「也算是在娛樂圈闖出了名頭，加油」、「這是國際電影節，錢不是萬能的」、「陳劍瑩的作品一向都是高水準好吧」等。

陳劍瑩畢業於紐約大學導演系，是一位95後獨立導演、制片人、編劇，這是她第一次在內地拍片，此前的兩套電影《她的眼光》、《水下美人魚》也入圍及獲得多個國際電影節獎項。（微博@陳劍瑩Story）

由影片的海報與劇照來看，色調文藝、淡雅，姚安娜在戲中留著一頭黑色短髮，沒有精緻的妝容修飾，也沒有華麗的服飾加持，打扮樸素，略顯生澀的面龐貼合人物形象，對於首次做演員的她來說，選擇這類小眾文藝片也是一種自我挑戰與突破。

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24歲「華為小公主」姚安娜於去年年初宣布進軍娛樂圈，即刻成為全網熱話，由於頂著父母的光環入行，導致不少網友先入為主，並不看好她的星途，無論跳舞片段定唱片發布都爭議不斷。不過，姚安娜表示將這些質疑當作前行的動力，且私底下非常低調，如今可謂打了一個漂亮的翻身仗，收穫圈中的第一份成績。