張國榮未曝光訪問片段釋出　大談作為演員態度：我做好自己份內事

昨日（1日）是哥哥張國榮逝世19周年的日子，圈中明星、網友紛紛在網上發文悼念，緬懷一代巨星。而內地導演葉大鷹也在微博曝光一段哥哥的訪問片段，並配文：「這是拍攝《紅色戀人》時的採訪，今天首次把他放出來，與大家一起緬懷張國榮。」



導演葉大鷹放出哥哥在拍攝《紅色戀人》時的訪問片段。（微博截圖）

片中的哥哥身穿樽領冷衫與黑色褲，坐在梳化上，在陽光的照射下格外明朗，聽到記者大讚自己敬業，哥哥也笑著回應「謝謝」，更大談他作為演員的態度：「我自己就是做我自己份內的事情，我也不希望跟誰去比較。我覺得作為一個演員，像我剛才說的，已經演了20年電影，我知道導演要求的是什麽，我知道觀眾要求的是什麽，最重要是這個方面。有一些演員演了10幾年的電影，光源在哪裡，他都不知道，那你說，那不是很累嗎？所以就算導演他不要求，就算是在很遠很遠的鏡頭，一丁點的我，我也要求我自己去拍，因為我有自己獨特的肢體語言……」

哥哥是一位非常值得尊敬的藝人。（VCG）

《紅色戀人》於1998年上映，由張國榮、梅婷主演，以20世紀30年代的上海租界為背景，由一個美國人的視角，講述以靳（張國榮飾）和秋（梅婷飾）為代表的共產黨員為了新中國的誕生而奮鬥的故事，兩人在戲中上演了一段虐戀。