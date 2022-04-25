導演陳德森出新書爆影圈秘聞 最憎演員一個壞習慣：要導演演一次

電影導演陳德森今日（25/4）現身尖沙咀出席其新書《把悲傷留給電影》發佈會。導演陳德森透露適逢明天是他的生日，所以特意安排今天舉行新書發佈，作為送給自己的禮物：「其實出書我諗咗好多年，但之前就唔係咁冇乜餡可以寫，咁去到呢個歲數呢，都經歷咗好多嘢，咁所以就覺得係時候可以去寫。其實我拍戲就特別多事，唔好聽嘅就有人出事，動作片就係假，但我拍嘅就特別多事，係多災多難，咁所以用書去記載住。大家千祈唔好俾個書名去誤導，其實我係有過呢啲悲傷嘅經歷，但我轉化做正能量就希望透過本書去發放正能量。」

導演陳德森透露在新書中會大爆在電影圈的秘聞。（陳順禎攝）

被問到邊位演員有壞習慣？導演陳德森笑言：「問咁刁鑽嘅問題嘅，你係邊間？（香港01！）哈哈，其實每個演員都有佢嘅性格上嘅嘢，而佢亦對自己嘅角色都有緊張嘅時候，可能會做多又或者做少。咁所以我就好憎，個別嘅演員要個導演演一次俾佢睇，除非嗰個導演係演員出身。個導演如果要演一次俾個演員睇，咁我使乜要個演員啫，個導演自己演咪得囉。導演係要引導個演員進入個角色。我哋成日都會提醒啲演員演嘅時候係咪要咁大聲呀？性格係咪咁呀？佢哋要明白導演係引導，並唔係要我演一次俾佢哋睇，咁所以呢一樣嘢係唔好嘅習慣。」