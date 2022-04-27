蝙蝠俠‧專訪｜「謎語人」Paul Dano唔怕比較 最擔心拍攝時餓親？
撰文：陳穎思
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新版DC漫畫超級英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）本周在香港上映，除了新一代「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）的表現令觀眾期待外，幾位反派與配角亦都值得留意。
《香港01》專訪反派角色「謎語人」Paul Dano、「企鵝人」哥連費路（Colin Farrell）與「羅馬人」John Turturro以及飾演警長James Gordon的Jeffrey Wright，談談詮釋角色的心路歷程。
過去《蝙蝠俠》電影拍了好幾個版本，各自有一班死忠粉絲，來到2022年的版本，難免被拿來跟前人比較，今集中飾演最大反派角色「謎語人」的Paul Dano表示，一開始就沒有跟舊版比較的心態，將重心放在如何揣摩角色，導演的劇本讓他充滿信心：「難免要顧慮到粉絲與原著漫畫的改動，但當埋位之後，就會漸漸發現沒大不了。」
飾演警長James Gordon的Jeffrey Wright打趣說拍攝最大困難是沒時間吃午餐，事關日程相當緊迫，每次放食晏都只得15分鐘，匆匆忙忙隨便吃過便算。由於拍攝時正值新冠肺炎爆發，趕進度也是無可口非，Paul Dano與Jeffrey Wright都認同這次演出是個大挑戰，但同樣亦是最有趣的地方。
「企鵝人」哥連費路與「羅馬人」John Turturro不約而同稱從小已是蝙蝠俠粉絲，由劇集到幾個版本的《蝙蝠俠》電影都一一看過，後者稱兒子在DC漫畫公司工作，是個蝙蝠俠專家，而哥連就形容今個版本的「蝙蝠俠」是個介乎於超級英雄與平凡人之間的人物，是前所未有定位，呈現出這經典角色的另一面貌。
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