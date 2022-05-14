青面修羅 | 曾江網大遺作上線即奪冠　斥2.2億陣容強過院線電影？

香港資深演員曾江4月27日被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店房間內，享年87歲，眾星驚聞噩耗，紛紛發文悼念，緬懷前輩。



曾江於上月月尾離世。（VCG）

時隔半個月，曾江有份參演的網絡電影《青面修羅》於昨日（13日）上線，由李仁港自編自導，馮紹峰、胡軍、金晨、王慶祥、呂良偉等主演，改編自圓太極同名小說，是一套武俠片。據悉，電影早於2017年開機拍攝，耗資2.2億，首日即奪得播放量日冠，足以見得觀眾對該戲的期待。

《青面修羅》是曾江網大遺作。（劇照）

然而，電影的口碑卻不似預期。在畫面色彩上，主要以青色與黑黃做舊風格為主，打光死氣沉沉；在剪接方面也比較零碎，人物塑造過於扁平，幾乎都是通過角色口述呈現。女主角金晨的皮膚更是被磨得零瑕疵，而馮紹峰的磨皮則時有時無，總體予人「亂」的感覺。

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除此之外，最影響觀感的，要數原本在戲中飾演「花夫人」的許晴被AI換臉，雖然還算貼合，但動態看起來非常生硬，幾乎一顰一笑都不似是同一個人。而電影官方微博及海報都「查無此人」，事件更登上微博熱搜，許晴工作室也只是回應「無事」，沒有做多解釋。

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其實就陣容來看，電影應該是可以院線上映，有網友指當年這是屬於「樂視」斥資過億的大項目，可惜之後樂視倒閉，令電影積壓多年，如今找到新的發行，直接被改為網大，且製片張昭在去年已經離世，電影似乎變了一盤散沙。

不過，雖有諸多被詬病的地方，但網友對於戲中的打戲還尚算買賬，不少人都表示「有股香港武俠的風格」，強於一般的網大。