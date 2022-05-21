波蘭電影揭上流社會荒淫醜聞　大量三級場面超越《禁室365天》？

波蘭十八禁電影《禁室365天》（365 Days）系列以大膽性愛場面作招徠，在Netflix上架後引起哄動，連續多日登上點擊率排行榜冠軍。另一部同樣來自波蘭的《Girls to Buy》（台譯：拜金女王的性愛派對）亦引起不少話題，事關劇情揭露演藝圈中虛偽拜金一面，仲暗示真實政商上流人物的裸露醜聞，加上女演員全裸上陣演出，難怪被指尺度超越《禁室365天》！

電影海報意識相當大膽。

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《Girls to Buy》講述野心勃勃的年輕女孩Emi，追逐星夢多年未有成果，只好下海當上陪酒小姐，靠著高明手段成功勾搭上多名有錢人，搖身一變為東歐首席淫媒，專門招募選美佳麗及模特兒等美女參加派對，貼身服務政商名流。然而在巨額金錢的誘惑下，這個浮華世界很快就顯現出陰暗面…

《Girls to Buy》的尺度超越《禁室365天》。（劇照）

電影揭露歐洲淫媒、演藝圈女性與政商界之間的荒唐關係，由於劇情影射了不少真實人物，因而在中東多國被禁演，而大膽性愛場面亦引起不少保守派人士反對，威脅電影下架。然而這樣反而更引起觀眾興趣，令女成為波蘭本土電影票房冠軍，超越《蝙蝠俠》及《奇異博士2》等商業大片。

女主角Kasia Sawczuk性感靚相

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無底線情慾場面固然是電影的一大賣點，但導演Maria Sadowska則希望觀眾更深入了解鹽花背後的意義，導演本身來頭不少，執導的第二部作品《The Art of Loving》就拿下波蘭奧斯卡最佳女主角和最佳配樂，充滿慧黠的鏡頭語言與尖銳的時事立場，成為歐洲新一代重要的女性導演代表。

重溫《禁室365天》續集大膽場面