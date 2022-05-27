《壯志凌雲獨行俠》珍妮花康納莉依然靚樣　21歲純白背心經典重溫

湯告魯斯（Tom Cruise）的經典作品《壯志凌雲》（Top Gun），事隔36年再推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），戲內以繼續美國海軍戰鬥機測試員兼教練Pete “Maverick” Mitchell作為主角。至於女角方面，第一集飾演女教官的Kelly McGillis就無緣回歸，換上是珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）飾演酒吧老闆娘，與湯告魯斯有段情，而另一女角，32歲的Monica Barbaro，飾演的女機師Phoenix一樣吸引。

在電影《壯志凌雲獨行俠》，珍妮花康納莉擔當上女主角。（《壯志凌雲獨行俠》劇照）

+ 1

現年51歲的Jennifer，14歲已加入影壇拍下《義薄雲天》（Once Upon a Time in America），而當《壯志凌雲》上畫的1986年，她同年便拍下個人首部經典《魔王迷宮》（Labyrinth），驚艷得成為大家心愛的女演員。到2001年，憑電影《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）勇奪奧斯卡最佳女配角、金球獎最佳電影女配角、以及英國電影學院獎最佳女配角獎項，有樣有演技。

《壯志凌雲》首集演員去晒邊？ 「女教官」想歸隊「冰人」患喉癌

1991年拍攝的《Career Opportunities》，一場白背心演出，最令人留下深刻印象。（《Career Opportunities》劇照）

+ 1

壯志凌雲︱盤點五架戲裡出場戰鬥機 結局「轉機」曝流氓國家身份

更令Jennifer為人認識，是她在電影時，認識了丈夫保羅班特尼（Paul Bettany），即《復仇者聯盟》系列中的「幻視」，誕下兩子一女，亦因而減少演出。Jennifer擁有愛爾蘭、挪威及猶太血統，10歲已擔任兒童模特兒，並開始出席電影試鏡。雖然年紀輕輕已入行，不過Jennifer並沒有放棄學業，邊讀書邊演戲的她，更於耶魯大學主修戲劇，後轉到英文系，並修讀學士課程，畢業於史丹佛大學。

童星年代的她，已經亮眼。（劇照）