尊尼特普案延期宣判　美女律師終極冷嘲安芭︰荒謬表演人生代表作

Johnny Depp與女律師Camille作戰了6星期，被指疑似搭上戀情。（AP）

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗官司，經過六星期的審判，原定美國時間27日有結果，不過經過陪審團近3小時的討論，到當地時間27日傍晚5點仍未有共識，故法官Penney Azcarate決定改為下週二宣判結果（週一為當地假期）。當雙方律師都向法官致謝，感謝她過去6星期的辛勞，法官風趣地回應︰「很高興你們終於有共識。」引得全場大笑。

安芭赫德被美女律師盤問竟憤怒失控 疑講多錯多自爆漏洞勝算渺茫

當雙方律師都向法官致謝，感謝她過去6星期的辛勞，法官風趣地回應︰「很高興你們終於有共識。」（影片截圖）

美女律師終極狙擊安芭︰人生中的代表作

就住案件作結案陳詞，尊尼特普的代表律師Camille Vasquez率先發言，她強調這官司不單是關乎一個人的名聲，更關乎一個人的生命，形容尊尼特普要透過冤屈獲平反，才能活下去。此後她又串爆安芭赫德：「赫德小姐在作供遭受家暴時泣不成聲，這是精心炮製、誇張、荒謬的表演，亦是她人生中的代表作。」而尊尼的另一位代表律師Ben Chew作結案陳詞時，亦承認尊尼或許有酒精失控問題，亦曾經講過穢言和發送出具羞辱性的短訊，但這只代表他不是聖人，絕不代表他是施暴者。更強調尊尼同樣相信和支持Me Too運動，但赫德小姐則不是受害者。

尊尼特普的代表律師Camille Vasquez，結案陳詞時亦沒有留手，作出最後攻擊。（影片截圖）

日前Amber Heard提及Johnny Depp曾經把舊愛Kate Moss推下樓梯，但就被Kate Moss親自澄清無此事。 (美聯社)

尊尼特普作供安芭赫德露出詭異笑容 失控狂笑疑自證患人格障礙？

唔捐錢又關Johnny Depp事？

隨後到安芭赫德的律師團代表Ben Rottenborn發言，直接回應施暴的介定︰「虐待不只是身體，還包括情感虐待、心理虐待、經濟制裁、性虐待。」而另一代表律師Elaine Bredehoft就替安芭解釋為何沒有完成先前承諾會捐給美國公民自由聯盟和洛杉磯兒童醫院的700萬美金（約港幣$5,440萬）的捐款，因為安芭赫德在過去6年，花了超過600萬美金（約港幣$4,660萬）的律師費，直指是是因為尊尼特普提出訴訟，致令安芭赫德無法完成捐款。

在雙方沒有共識下，判決延至下周二舉行。（影片截圖）

結案陳詞再提及施暴的相片。（影片截圖）

雙方完成結案陳詞後，案件交予7人陪審團退庭商議，但經過3小時的討論都未有共識，故法官決定押後到下週二才宣判。法官同時裁定將尊尼特普控告安芭赫德誹謗索償5000萬美金（約港幣$3億9000萬）和安芭赫德反告對方索償1億美金（約港幣$7億7800萬）兩案一併判決，意味著最壞情況是兩方均判敗訴，兩邊都要向對方作出賠償，白忙一場。