馬斯克首開腔談及尊尼特普官司　網民轟搭上安芭赫德不能置身事外

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司原本在美國時間週五（27日）作最後判決，可惜因陪審團還為達成共識而延遲至當地時間下週二宣判結果（週一為當地假期）。而原本會出庭做人證的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）昨日就事件，於Twitter首次開腔談及兩人。

安芭赫德被美女律師盤問竟憤怒失控 疑講多錯多自爆漏洞勝算渺茫

馬斯克首開腔談及尊尼特普及安芭。（Getty Images）

安芭被代表尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，竟然表現得極度憤怒，更自爆弱點。（CFP）

尊尼特普案延期宣判 美女律師終極冷嘲安芭︰荒謬表演人生代表作

人工智能研究學者兼網台主持Lex Fridman日前於Twitter分享尊尼特普與安芭赫德的官司為他帶來了很多啟發，包括人類有辦法對數百萬人說謊、愛能變得很混亂、精神科醫師和律師同業間的實力可以有著天壤之別等議題。而馬斯克就在該帖文留言，表示希望尊尼和安芭可以盡快放下過去，他們在最佳狀態時表現都相當出色。

馬斯克表示希望尊尼和安芭能盡快放下過去。（Twitter截圖）

馬斯克與安芭於2013年電影《索女．重炮．神經刀》（Machete Kills）的拍攝現場而認識，並於2016年爆出戀情。兩人被拍得在澳洲散步的照片後，安芭透過Instagram公開情侶關係，可惜戀情只維持了4個月。由於安芭婚內出軌馬斯克，更曾爆出兩人跟名模Cara Delevingne「三人運動」，故馬斯克今次的留言被大批網民指責他根本不是局外人，亦不能置身事外，更不應只在Twitter發言。