瑪麗蓮夢露得知太多美國機密被滅口？Netflix再拆解女神死亡之謎

【Netflix／Marilyn Monroe／夢露之謎：絕密錄音帶】明星往往是一個年代流行的代表，也是我們了解該時代文化來源的資料。有些是一夜成名又快速殞落，而有些則是成為了時代經典直到現在都還被人談起並憶起他的經典之作和最具代表性的形象與言論，但往往最讓人津津樂道的經典卻通常是悲劇。



紀錄片《夢露之謎：絕密錄音帶》（The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes）是一部經由質性研究，透過通當年瑪麗蓮夢露的核心朋友圈、醫生、合作夥伴留下的私人採訪，拼湊出瑪麗蓮夢露這個一代美國電影女星私底下的形象，與更進一步推敲她與美國總統甘迺迪的感情和讓外界猜測不斷神秘的死因。

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《夢露之謎：絕密錄音帶》是什麼電影？

名人的紀錄片通常有好幾種探討，最常見的一種是為了提升自己形象公關公司所安排的紀錄拍攝，例如《尼馬：完美亂局》（Neymar: The Perfect Chaos）就是近期不錯的例子。也有一些是以案件紀錄為主軸，《辛普森：美國製造》（O.J.: Made in America）就從種族議題一路延伸到家暴和凶殺案來讓大眾了解名人私下不為人知的一面。

不過真要說名人紀錄片最通俗的還是關於已故或淡出圈子的藝人和一些藝術職人的回顧，例如：安迪華荷（Andy Warhol）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）、鄧麗君等，但有時候這些過往名人的故事最抓住人心的，反而是他們過去那些八卦和秘辛。

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《夢露之謎：絕密錄音帶》是部一開始就表示要探討「夢露之死」的紀錄電影。導演公開至今所有未公開夢露生前周遭摯友的訪談，讓觀眾更了解她突然去世那個夜晚到底發生了什麼，並從她踏入演藝圈開始種種經歷，來描述是什麼讓夢露越來越走向死亡。

這部紀錄片的原型來源於安東尼薩默斯著作的《瑪麗蓮夢露的秘密生活》（The Secret Life of Marilyn Monroe），裡面調查結果多出於這位作者與記者調查瑪莉蓮的生活一切和內心的秘密，並且透過再演藝的方式來完成這部探討夢露的紀錄電影。

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《夢露之謎：絕密錄音帶》探討、分析與延伸：

瑪麗蓮夢露，可以說是50至60年代美國最具代表性的白人女性象徵，更是那時代男人對於女人遐想的性樣貌。但卻再1962年時突然宣告自殺而離世，但仍被後世譽為美國流行文化的經典指標。美國電影協會將夢露排在好萊塢黃金時代最偉大的女性銀幕傳奇人物第6名。

除了經典的紅唇加上白色連身裙形象外，最令多人探討的就是瑪麗蓮夢露跟美國總統甘迺迪的地下情，和在這段感情結束後夢露在家突然猝死的消息，變成了一道至今無解的美國上流社會八卦，而這也是這部電影所要探討的主題。

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關於夢露之死有很多說法，其中有一種陰謀論是表示因為瑪麗蓮夢露無意間從甘迺迪和其他高層口中知道太多美國機密，在這段地下感情生變後被秘密解決。但當時美國一般坊間的想法都是以為情所困來看待夢露之死，會這樣想主要來於，當時美國社會不認為女性聰明到可以左右美國政治。

而且在這之前夢露有兩次離婚、用藥、精神病治療等傳聞，故即便在當年夢露努力的想走出自己女星生涯，由自己掌握人生。但一般大眾還是將她視作一個電影花瓶與美豔女星的形象。而在多為男性主導的社會裡，瑪麗蓮夢露自己也跳脫不出關於家庭的嚮往和對於女性的傳統束縛。至所以她的死亡會如此多人討論，最終也是逃不過男人。

《夢露之謎：絕密錄音帶》呈現出當時薩默斯在調查夢露之死的狀況。（Netflix／《夢露之謎：絕密錄音帶》截圖）

《夢露之謎：絕密錄音帶》值得一看嗎？

紀錄片《夢露之謎：絕密錄音帶》用了比較特殊的紀錄片拍攝手法，為了呈現出當時薩默斯在調查夢露之死的狀況，並讓觀眾有沉浸式體驗，電影請了演員飾演當時被錄音的對象，並仿真到對嘴都要一致，讓整部片像是真的像跨時代電話錄音一樣。

在影片開頭其實很像是一般已故名人的紀錄回顧，而我認為《夢露之謎：絕密錄音帶》最有意思的是在瑪麗蓮夢露認識甘迺迪兄弟之後一路到夢露在家裡無故死亡，整個風格突然變成如同懸疑片，瞬間調查死因、兇手、與各個嫌疑人、證人的時間線和說詞，讓影片在最後三十多分鐘活過來。

紀錄片公開了很多從未公開的錄音資料。（Netflix／《夢露之謎：絕密錄音帶》截圖）

不過這部紀錄片雖然公開了很多從未公開的錄音資料，但可以說在瑪麗蓮夢露人生際遇的探討或是一些較為私密的部分，都比較像是薩默斯和他訪談對象的猜測，最大的一點就是關於瑪麗蓮夢露的政治傾向的猜測，而這點紀錄片也證實了當時的確是有FBI介入調查夢露私生活。

就我自己而言看這部片中瑪麗蓮夢露的一生，其實又是一個當時代女性在男人權力鬥爭下的悲劇，但這死亡悲劇除了男性權力以外，也是瑪麗蓮夢露自己一個時代女性下把自己推向風口浪尖處，想要證明什麼卻被海浪潮汐給吞噬的一個女明星的悲劇。瑪麗蓮夢露小時憧憬的女演員生活，如今成為了一代經典也成為了她的夢醒時分。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：瑪麗蓮夢露：最後的錄音》真相!?】