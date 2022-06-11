那些年錯過的IMAX　盤點九套「冇睇IMAX慘過唔睇」的電影

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的IMAX版本日前曾傳出落畫的消息，疑似為《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）IMAX版本的上映「讓路」，引發香港觀眾「趕搭尾班車」，在落畫前最後一日出現IMAX版本滿場紅的罕見現象。

壯志凌雲︱IMAX版落畫前影迷最後衝刺 全場爆滿第一行都唔放過

《壯志凌雲：獨行俠》IMAX版電影海報。（電影官方Twitter圖片）

現象反映對觀眾而言，在IMAX影院觀賞視覺特技大片，具有莫大的吸引力，而自從香港於2007年引入IMAX影院後，不少以IMAX拍攝或推出IMAX版本的電影亦積極於香港上映，電影上映時引起香港爭相搶飛入場觀賞IMAX版本，各位影迷又有沒有錯過？

壯志凌雲獨行俠︱IMAX版即將重映 一文拆解視覺震撼點止得銀幕大

IMAX引入香港15年，大家又入場睇過幾多？（IMAX官方網頁）

以下為大家盤點九套曾經在香港上映、「冇睇IMAX慘過唔睇」的電影：

《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）2008

香港於2007年引入IMAX影院後，第一部大受歡迎的IMAX電影，是由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的蝙蝠俠第二部曲《蝙蝠俠：黑夜之神》。電影除了在香港取景，夜景廣闊宏大外，更利用了IMAX攝影機拍攝多達30分鐘的片段，成為當時IMAX電影的一大創舉。

《蝙蝠俠：黑夜之神》是香港第一套大受歡迎的IMAX電影。（imdb）

《阿凡達》（Avatar）2009

作為史詩科幻電影的代表，占士金馬倫的《阿凡達》在銀幕裡建造了像真及細緻度極高的外星科幻世界，亦突破了當時攝影與電腦特技的界限。電影推出的IMAX 3D版本，將逼真與立體的畫面放大到極致，若當年錯過了電影的IMAX 3D版本，只能夠「大力揼心口」，或者把握機會在IMAX影院觀看將會於今年上映的續集《阿凡達2》。

《阿凡達》電影海報。（imdb）

《引力邊緣》（Gravity）2013

《引力邊緣》是極少數獲得奧斯卡金像獎多個獎項的科幻電影，囊括最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創音樂、最佳視覺效果等七個獎項。電影不論在攝影、視覺效果及音效上都力臻完美，而透過IMAX影院的視聽配備，觀眾能夠最全面與珊迪娜布洛（Sandra Bullock）一路經歷獨自在太空迷失的感受。

《引力邊緣》電影海報。（imdb）

《星際啟示錄》（Interstellar）2014

由基斯杜化路蘭拍攝的科幻電影《星際啟示錄》，再次使用IMAX攝影機進行拍攝，電影裡使用IMAX拍攝的片段長達75分鐘，為當時使用最多IMAX拍攝片段的電影。而電影打造的星際穿梭旅程，透過路蘭屬意IMAX規格觀賞，才能夠感受最貼近導演想像的異星世界。

《星際啟示錄》IMAX版電影海報。（imdb）

《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight）2017

由米高比爾（Michael Bay）執導的作品《變形金剛：終極戰士》，首度採用IMAX 3D的拍攝技術，同時使用兩部IMAX數碼攝影機在現場進行重疊式的拍攝，即時拍攝了大量3D畫面。在IMAX影院內除了能夠欣賞最極致的3D體驗外，亦能夠與利用精湛電腦特技製作的變形金剛「零距離」接觸。

《變形金剛：終極戰士》電影海報。（imdb）

《鄧寇克大行動》（Dunkirk）2017

基斯杜化路蘭於拍攝《鄧寇克大行動》時，再次使用IMAX攝影機，並將攝影機安裝在真實戰機改裝成的裝置上，拍攝演員湯哈迪（Tom Hardy）駕駛戰機時的滾筒效果。而本部電影中，有長達67分鐘的片段利用了IMAX攝影機拍攝，觀眾在IMAX影院中，定必能夠感受到鄧寇克的士兵，在海陸空同步面臨的困境與煎熬。

《鄧寇克大行動》IMAX版電影海報。（imdb）

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers Infinity War）2018

由Marvel重磅打造的《復仇者聯盟3：無限之戰》，是首部全片使用ARRI Alexa數碼IMAX攝影機拍攝的電影，名符其實為IMAX而拍攝。電影的群戲有大量角色參演，而且投放的電腦特技資源龐大，相信只有IMAX級別的影院才能夠讓觀眾欣賞到每一個細節與彩蛋。Marvel的忠粉如果當年沒有觀賞IMAX版本，定必大感可惜。

《復仇者聯盟3：無限之戰》IMAX版電影海報。（imdb）

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers Endgame）2019

繼Marvel的前作之後，《復仇者聯盟4：終局之戰》是第二部全片使用數碼IMAX攝影機拍攝的電影，當然亦要在IMAX影院欣賞。相信鐵甲奇俠Tony Stark在片末犧牲自己、摧毀Thanos的一幕，在IMAX的巨型銀幕下，對觀眾而言，定必倍加震撼。

《復仇者聯盟4：終局之戰》IMAX版電影海報。（imdb）

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）2021

「三代同堂」的《蜘蛛俠：不戰無歸》，是網絡中被討論與傳言最頻密的Marvel電影之一。片中齊集三代蜘蛛俠與他們的對手，並且首次引入Marvel多元宇宙的槪念與視覺效果，相信這部同樣利用IMAX數碼攝影機拍攝的電影，在IMAX影院的視聽效果下，將會帶給觀眾最驚喜的觀映體驗。這部充滿驚喜的電影去年在香港，亦吸引大量Marvel影迷進入IMAX影院觀賞。