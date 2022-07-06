《七人樂隊》吳鎮宇老妝演小學校長　許鞍華︰這是一個愛情故事

由寰亞電影製作的《七人樂隊》，集合七位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。而許鞍華執導的《校長》，是一個發生於60年代天台學校的故事。



吳鎮宇扮演校長，將由年青演到老。（《七人樂隊》劇照）

吳鎮宇扮演校長，馬賽扮演王老師，兩人心意相通，卻閉口不宣。《校長》是Ann導借著一名退休小學校長的記憶，重溫1961年的教學軼事。她說：「這是一個愛情故事，我覺得這樣的愛情很能代表早一代人對感情含蓄的表達，所以就選了這個故事。最初聽到《七人樂隊》這個計劃就覺得很有意思，因為可以紀念香港，同時紀念逝去的菲林。完成拍攝之後感覺也很不錯，因為拍了一個自己很喜歡的題材。」

欠未露面的馬賽，戲中飾演與校長有曖昧戀情的老師。（《七人樂隊》劇照）

吳鎮宇首次扮演校長，面對戲中扮演小學生的小演員們耐心十足。小演員都沒有演戲經驗，因此拍攝每一幕之前，鎮宇和Ann導都要向他們細心講解和綵排。小演員年紀還小，有時不明白拍攝要求，已為人父的鎮宇會耐心以他們能明白的方式去解說，盡顯父愛。校長的角色更要橫跨40年，鎮宇要化老妝，配以他影帝級的演技，成功演活出年紀老邁的校長。

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