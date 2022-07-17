金像獎｜「四哥」謝賢85歲封影帝　重溫近年經典大事

《第40屆香港電影金像獎》現正舉行，現年85歲的「四哥」謝賢憑《殺出個黃昏》成功封影帝，是他入行60年以來首次獲得這個殊榮。



四哥戲裡戲外的人生都十分精彩，以下為大家回顧近年四哥的幾件大事，集暴力、香艷及溫情於一身，比電影更戲劇性！



四哥於記者會上出手打人成為新聞頭條，後來他爆料指是宣傳手段。（影片截圖）

拍節目爆粗兼怒摑拍擋

2000年代起四哥已大幅減少幕前演出，偶爾會客串電影，以及於2015年參與TVB節目《4個小生去旅行》，由四哥、胡楓、曾江以及Joe Junior一同擔任主持。當時曾江因痛風發作需要用拐杖助行，後來因為發生意外而坐在輪椅上完成拍攝，而四哥、修哥以及Joe Junior就輪流幫手推他，友誼滿分。

相比之下爆粗片段感覺更真實。（影片截圖）

但節目播出前的宣傳記者會上，四哥提及這件事時竟然發惡狂爆粗「X你老味」，更當眾怒摑曾江，而夾在兩人中間的修哥做和事佬調停時不幸中招，遭四哥擊中連眼鏡都被打飛，影片在網上瘋傳，成為新聞頭條。事後四哥在內地節目《魯豫有約》親證這次「襲擊事件」為宣傳技倆，從頭到尾都只是做戲，四人一齊事先商量過，最後決定由四哥「出手」。

點擊重溫謝賢怒摑曾江過程：

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這一幕成為永恆經典。（劇照）

演床戲堅持戴黑超

要數四哥近年的「最佳拍檔」，相信一定是太陽眼鏡，去到邊戴到邊，就連當年拍攝亞視劇集《情陷夜中環》時，跟張文慈演偷情床戲都要戴住，成為一時佳話，而四哥就笑言：「我現實中也是這樣嘛！」另一場床戲四哥堅持戴手錶拍攝，他的回應亦相當幽默︰「45分鐘以上的事，我要看着時間，否則交不到貨！」

事隔多年，當記者再追問四哥黑超床戲的事，他就有新答案︰「可能當時個女仔唔靚啦。（記者︰張文慈喎？）太耐冇見喇，唔知佢咩樣。」其實四哥曾上節目親解過為何要一直要戴黑超：「年輕時有位師傅說我眼睛裡有桃花，戴墨鏡就是將艷遇遮起來，並不是眼睛有甚麼殘疾而唔見得人。」

退休後四哥一度覺得好像失去做人意義，主演《殺出個黃昏》相信改變了他的想法。（劇照）

揚言「我要等死」

去年謝霆鋒上內地節目《因為是朋友呀》時，提到四哥退休後無所事事不適應生活，甚至喪失自理能力等死：「

他現在年長了很多，他天天都跟我說『我怎麼辦，我要等死』，最主要是為什麼呢？最主要是因為他不會安排自己的生活，就是以前他過去的六十年都是人家安排，四哥，你今天去拍，你今天去上台… 所以現在到他一個人要真的是過活的時候他不知道怎麼安排自己，他不知道一天起來可以幹嘛，因為他永遠看到的是閃光燈是攝影機。」