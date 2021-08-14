殺出個黃昏｜馮寶寶甘為四哥陪跑　「想佢一把年紀再威畀個仔睇」

電影《殺出個黃昏》，由謝賢、馮寶寶（BoBo姐）、林雪主演，上畫近一個月一直叫好叫座，而且好評之聲更傳到遠在馬來西亞的女主角BoBo姐耳邊，並答應邀請接受《香港01》進行視像訪問。不過訪問一來，BoBo姐便立即向在旁的監製林家棟撒嬌︰「我仲未睇套戲呀，你爭我嘅！」不失她多年來風趣本色。



兩位一坐低，氣勢便滲出來。兩位自60年前《連理枝》演兩父女，事隔60年才有第二次合作機會。（《殺出個黃昏》劇照）

因為第一次合作便演爸爸，可以BoBo至今仍叫四哥做四哥嗲哋。（《連理枝》劇照）

馮寶寶︰我想四哥喺阿仔面前威下

作為監製，林家棟事事親力親為，當日飛到馬來西亞找BoBo姐回港拍《殺出個黃昏》，這份誠意當然令她感動，但更打動自己的其實是四哥謝賢。「我肯接拍這部戲，一定是因為四哥，我跟他是同期演員但不同輩份，當年拍《連理枝》（1960）時我得5歲，他演我爸爸，所以今次再聚我都叫他做四哥嗲哋。」

60年後再合作，別具意義，而令BoBo姐下定決心回來陪四哥跑這一程，原來背後仲有份心意。「我好榮幸可以陪四哥嗲哋跑，加上他是演殺手，造型一定靚仔，如果拍出來反應好好，仲可以在阿仔（謝霆鋒）面前威下。要知道作為爸爸，年輕時威過兒子，沒甚麼特別，但如果一把年紀，拍出來的作品個個都讚好，我覺得在子女心目中會有更高的自我價值，所以我甘願為四哥做陪跑就是這個原因。」

BoBo姐現定居馬來西亞，「生活指數平啲，老本可以慢慢搣。」（受訪者提供）

BoBo姐笑指如果四哥可以憑角色入圍金像獎最佳男主角，她會買定對7吋高跟鞋陪他行紅地氈。（《殺出個黃昏》劇照）

訂造7吋高跟鞋等四哥做影帝

事實上四哥今次再做主角，亦成就兩父子首次各自有電影上畫對壘（《殺出個黃昏》、《怒火》），而且大家更期望兩父子可於來年金像獎上齊齊提名影帝，聽見大家有如此期望，BoBo姐都感到興奮，仲話訂造定一對7吋高跟鞋出席。「費時合照時好似個『山』字咁凹落去，記者都唔知影四哥定影我好，不過著咁高的高跟鞋，真係捨命陪君子。」

今次再合作，BoBo姐最開心是可以陪住四哥食飯，陪住閒聊，完全沒忌諱。「如果平時拍戲我唔會咁做，成日走埋去陪男主角食飯，會有好多閒言閒語，但今次我唔怕畀人話『媾仔』，就算係都係『媾嗲哋』，所以一定冇閒話講，仲會讚我乖。」合作完，二人一直保持聯絡。「拍戲時我教識他用WhatsApp，現在我煮完個餸都會影相畀佢睇，佢好叻呀，最近識得用卡通公仔回覆我，仲要唔係Emoji。」

BoBo姐笑言如果四哥可以候選來年金像影帝，會訂造一對7吋高跟鞋陪他行紅地氈。（受訪者提供）

80多歲人依然精靈，更令人BoBo姐佩服是他腰板一樣挺直，有一份風度。「時下很多小生去到50歲已經冇keep，凸出個肚腩，我有問四哥點解咁堅持，佢答我︰『我冇第二份職業，一直都是做演員，所以一定要保持自己的儀態，行出來不要丟臉。』他不是純粹貪靚，他是尊重自己份職業，我好敬重他。」

BoBo姐從不鬧仔︰阿仔鬧我就有

談到今次戲中角色蔡鳳，一個勞碌半生以為可享清福的女殺手，結果被兒子和媳婦的貪念殺個措手不及，最後還要鬥不過，跟兒子大罵一場後，還是乖乖地賣舖賣樓送上棺材本，自己入往老人院終老。激心場面看得觀眾髮指，但原來BoBo姐演這場戲時也不好受。「拍完鬧仔戲我直情索氣，因為現實中我不敢鬧人，怕不夠氣，我情願自己調頭走。所以那場戲演得好吃力，鬧完第一次整個人都覺得好熱，要出去抖抖氣先可以再拍多個Take。」

雖然BoBo姐向來教仔不鬧仔，但反過來偏偏會被阿仔鬧︰「早排夜晚玩電話玩到兩、三點，一瞓落床頭暈暈，最後暈到嘔，於是致電阿仔向他撒驕，殊不知他第一句便罵我︰『你冇枉管呀！』好話我掛住玩電話唔瞓覺。」其實做仔的都是出於一份緊張，語氣才重了，做媽媽的當然知，不過心底裡還是想你先呵護才訓斥。「如果你鍚阿媽，應該先問阿媽你冇事嘛？點解會暈？問晒所有嘢先。一來便罵我︰『你冇枉管呀！』現在就算再玩到3點，都不敢講佢知，哈哈……」

遇惡媳婦唔會忍︰做咩活到一把年紀仲要畀人頂心頂肺？

至於戲中飾演潑辣媳婦JJ賈曉晨，對奶奶絕不手軟，如果現實中遇到這位非常新抱，又如何是好？「我其實都覺得蔡鳳（戲中角色）太善良，做咩要賣盤生意，賣埋層樓，畀筆錢你去買樓，然後我自己搬入老人院住。」身邊的林家棟強調這是真人真事，刻意將這情節放入戲中。結果BoBo姐聽見仲嬲︰「如果係我，我諗會連仔都唔認，做咩活到一把年紀仲要畀人頂心頂肺？太善良了，佢一係懦弱，冇咗自己……」那股怒氣一發不可收拾，為免BoBo姐繼續動氣，再現頭暈，訪問在此完結，好好休息下。