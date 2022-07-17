金像獎2022｜ERROR一出場ViuTV就賣廣告　粉絲︰真係地底泥？

《第40屆香港電影金像獎頒獎禮》今日（17/7）舉行，ViuTV由紅地氈開始進行直播，MIRROR作為表演嘉賓時，網民瘋狂在討論區留言表示支持，顯得出MIRROR的影響力非常強大。在MIRROR接受完主持訪問後，同公司另一隊男子組合ERROR出場，不過一出場就立即賣廣告，被硬Cut令到粉絲們非常不滿。

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不過，可能ViuTV聽到網民的聲音，之後立即補回一個ERROR的訪問，粉絲們的不滿心情才被平息。亦有人指，其實在Facebook和YouTube的直播並沒有廣告，只在電視99台和ViuTV的網頁才會看到廣告。

好彩都補返個訪問。（節目截圖）

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Mirror登場！今晚擔任表演嘉賓。（截圖）

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