金像獎2022｜孖馮德倫頒獎講起爸爸曾志偉 曾國祥︰ViuTV咩都講得

《第40屆香港電影金像獎》今晚舉行，「新晉導演」獎由曾國祥與馮德倫一同頒發，兩人不約而同都是由外地專程飛回香港支持頒獎禮，認真有心。兩人在頒獎前當然要傾傾偈，曾國祥講起自己做導演之後胖了兩個碼，馮德倫一針見血地指出︰「可能是爸爸曾志偉遺傳基因太勁。」，曾國祥接著講笑說好彩自己拉高了。

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曾國祥指自己肥了不少。（節目截圖）

講完一番笑，馮德倫意猶未盡，指在ViuTV不應該講到曾志偉，怎料曾國祥一句語帶相關指出：「ViuTV咩都講得！」引來全場爆笑。

兩人睇得出老友鬼鬼。（節目截圖）

除了「新晉導演」獎，他們還負責頒發「最佳攝影」獎，獎項由電影《智齒》的鄭兆強奪得，正當他想上台領獎時，他們卻突說得獎者沒有到場，還是大會稍後會轉遞給對方，場面尷尬。後來更正錯誤，鄭兆強繼續上台領獎，他也尷尬場笑了。

鄭兆強奪「最佳攝影」。（節目截圖）

點擊下圖睇眾人紅地氈相

（梁碧玲攝）

（梁碧玲攝）

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陳慧琳激罕現身，造型高貴美麗。（截圖）

李麗珍被指激似楊千嬅。（截圖）

謝安琪亦以黑色透視造型示人。（截圖）

《梅艷芳》的廖子妤與王丹妮造型高貴。（截圖）

林明禎的禮服盡顯身材。（截圖）

另一極罕現身的是馮德倫，相當有型。（截圖）

MIRROR十二位成員早早登場，以全黑造型示人。ERROR緊接登場，但現場直播卻變成去廣告，變相無緣看到四子踏上紅地氈，大批粉絲留言表示不滿。

金像獎2022｜ERROR一出場ViuTV就賣廣告 粉絲︰真係地底泥？

Mirror登場！今晚擔任表演嘉賓。（截圖）

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蔡思韵白色造型仙氣十足。（截圖）

袁澧林走型格路線。（截圖）

陳漢娜與譚善言的造型相當夢幻。（截圖）

Viu稍後補回ERROR的訪問片段。（截圖）

日前拍戲受傷的林家棟現身紅地氈，精神不錯。（截圖）

曾國祥孖太太王敏奕現身，補領去年最佳電影、最佳導演等獎項。（截圖）

《一秒拳王》周國賢，趙善恆。（截圖）

張達明相當消瘦。（截圖）

彭秀慧造型高貴。（截圖）