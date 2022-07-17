金像獎2022｜孖馮德倫頒獎講起爸爸曾志偉 曾國祥︰ViuTV咩都講得
撰文：黃梓恒
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《第40屆香港電影金像獎》今晚舉行，「新晉導演」獎由曾國祥與馮德倫一同頒發，兩人不約而同都是由外地專程飛回香港支持頒獎禮，認真有心。兩人在頒獎前當然要傾傾偈，曾國祥講起自己做導演之後胖了兩個碼，馮德倫一針見血地指出︰「可能是爸爸曾志偉遺傳基因太勁。」，曾國祥接著講笑說好彩自己拉高了。
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講完一番笑，馮德倫意猶未盡，指在ViuTV不應該講到曾志偉，怎料曾國祥一句語帶相關指出：「ViuTV咩都講得！」引來全場爆笑。
除了「新晉導演」獎，他們還負責頒發「最佳攝影」獎，獎項由電影《智齒》的鄭兆強奪得，正當他想上台領獎時，他們卻突說得獎者沒有到場，還是大會稍後會轉遞給對方，場面尷尬。後來更正錯誤，鄭兆強繼續上台領獎，他也尷尬場笑了。
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