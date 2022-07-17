金像獎2022｜許冠文得終身成就獎　「就算要喊，都要笑住喊」

《第40屆香港電影金像獎》今日（17日）晚上舉行，首個頒發的獎項就是「終身成就獎」，是屆得獎者是許冠文，許冠文多年來為電影的付出有目共睹。

是屆的「終身成就獎」得獎者是許冠文（《第40屆香港電影金像獎》截圖）

許冠文覺得自己並不應該奪得「終身成就獎」，因為自己好似沒有什麼特別的成就。在台上他亦提到奪得「終身成就獎」便等於在電影界完結，但得到鼔勵如謝賢般，剛剛才奪得「終身成就獎」後，今年便再角逐「最佳男主角」一獎。

許冠文覺得自己並不應該奪得「終身成就獎」（《第40屆香港電影金像獎》截圖）

許冠文在台上感謝自己的兄弟三人，分別是許冠武、許冠英及許冠傑，三位兄弟一直默默的支持他。許冠文特別感謝許冠英：「許冠英已經去咗天堂，我知道佢一定係睇緊。今日我想借呢個機會同佢講，所有你畀我嘅批評，都係啱嘅。我冇咗你真係唔得！我好掛住你！」因為有許冠英的建議、陪伴及批評，令他一直進步，許冠文都認為他都說得對。

許冠文在台上感謝自己的兄弟三人，分別是許冠武、許冠英及許冠傑（《第40屆香港電影金像獎》截圖）

許冠文在台上亦感謝太太鄭潔英，因為太太是他所有喜劇的靈感來源，太太的人生態度十分正面影響著他。而許冠文亦提到在自己「山窮水盡」時想拍悲劇，但太太在旁罵他香港現在還不夠悲？所以一定要拍喜劇，許冠文話太太希望：「就算要喊，都要笑住喊！」而自己一直都以這個為宗旨來拍所有戲。