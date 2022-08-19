怪獸系列︱丹麥影帝麥斯米基辛透露　尊尼特普有機會回歸葛林德華

尊尼特普（Johnny Depp）自從與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司獲得勝訴後，演藝事業重新起飛，繼早前參演法國宮廷電影《Jeanne Du Barry》並釋出造型照後，亦有傳聞指尊尼特普有機會回歸《怪獸》（Fantastic Beast）系列，重演魅力奸角葛林戴華（Gellert Grindelwald）。

尊尼特普官司後法國電影復出作 飾演法王路易十五造型照曝光

《怪獸》系列三部電影，葛林戴華一角都由不同演員擔任。（imdb）

葛林戴華一角於《怪獸》系列電影的三部曲中，分別由哥連法路（Colin Farrell）、尊尼特普及丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelson）飾演，演繹葛林戴華的「三種面貌」。雖然未知續集會否由第四位演員飾演，但近日麥斯米基辛接受訪問時，表示尊尼特普「有機會」回歸系列重演葛林德華一角，言論除了對尊尼特普演藝事業表示支持外，亦似乎表達自己無意繼續飾演角色。

怪獸與鄧不利多的秘密︱三代葛林戴華一決高下 丹麥影帝完勝前作

《怪獸與鄧不利多的秘密》葛林戴華一角，由丹麥影帝麥斯米基辛替代尊尼特普飾演。（《怪獸與鄧不利多的秘密》電影海報）

據外媒報道，麥斯米基辛在訪問中表示：「我本身就是尊尼的影迷，我覺得他是一位出色的演員。我無法重覆他的表演方式，因為角色具有他深刻的影子。當時由我演繹角色時，如果重覆他的做法，將會扼殺了創作空間，所以我們創造了新的風格，一個屬於我自己的版本，亦在創作上具有橋樑作用，承接他所演繹的版本。」

尊尼特普在《怪獸與葛林戴華之罪》中飾演葛林戴華。（imdb）

在尊尼特普官司纏身期間，有傳被荷里活杯葛，然而在官司過後，尚未有明確消息指尼特普會回歸，包括迪士尼旗下一直由尊尼特普主演的《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列。