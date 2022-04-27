怪獸與鄧不利多的秘密︱三代葛林戴華一決高下　丹麥影帝完勝前作

《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secret Of Dumbledore）在戲院重開後於香港上映。作為系列的第三部曲，片中的奸角葛林戴華（Gellert Grindelwald）再次由新演員飾演，繼哥連法路（Colin Farrell）與尊尼特普（Johnny Depp）後，由丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelson）飾演，演譯葛林戴華的「第三種面貌」，亦似乎成為了《怪獸》系列的一個不明文傳統。

以下內容將包含《怪獸與鄧不利多的秘密》的劇透，未入場睇的觀眾慎入！

《怪獸》系列三部電影，葛林戴華一角都由不同演員擔任。（imdb）

《怪獸》系列三位飾演葛林戴華的演員都具有相當份量及知名度，亦呈現了角色三種迥異的形象。同一位角色，在關係如此密切的系列中不斷被重鑄，在電影系列之間相當少見，觀眾亦會抗議當中的邏輯性。然而《怪獸》的設定本來就在一個「無所不能」的魔法世界，法力高如葛林戴華，能否隨意改變自己的容貌，已經超越戲劇邏輯的邊際，而三位演員為角色帶來的不同面貌，亦令《怪獸》系列的每一集感到耳目一新。

三位演員飾演的葛林戴華均有異同之處。（imdb）

對於系列裡的三位葛林戴華，觀眾心目中自然有個人的排名，而就三部電影的劇情進展與角色在當中經歷的演進，亦能夠客觀地對三位演員演譯的葛林戴華排名。

第三位：《怪獸與牠們的產地》哥連法路（Colin Farrell）

作為首位演譯「葛林戴華」的演員（劇情發展到片末才揭曉他的真正身份），哥連法路自然功不可沒。他為葛林戴華的角色定下基調，法力高強、控制慾強烈、擅於刺探對方的心理，而且鄙視巫師以外的一切（包括麻瓜與怪獸）。

哥連法洛飾演的「葛林戴華」具有「教父」一樣的形象，他的陰沉亦是特色之一。（imdb）

第一集的葛林戴華偽裝成美國的魔法部長，企圖結束魔法世界的地下日子，他具有領袖的身份，亦像「教父」一樣莊嚴，非常冷酷與自信，為葛林戴華的魅力定調。可惜在電影中，哥連法路的發揮相對兩部續集較低，亦未能放任地以真實身份行事，處處壓制着天生的「霸氣」，相比尊尼特普與麥斯米基辛二人意氣風發的表演，自然略為遜色。

第二位：《怪獸與葛林戴華之罪》尊尼特普（Johnny Depp）

尊尼特普在演藝生涯裡，演出過不少風格化的角色，由添布頓（Tim Burton）的《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）、《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）到《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland），他的角色每每讓人感到新鮮及無可取替。

尊尼特普在《怪獸與葛林戴華之罪》中飾演葛林戴華。（imdb）

在《怪獸與葛林戴華之罪》中，他演譯的葛林戴華亦與哥連法路的版本有強烈的反差，他一頭白髮、異色瞳孔以及緩慢的語速，帶着重重神秘感，讓人難以掌握及預測。而他的溫文與殘酷，亦成為角色極度反差之處，他溫柔而誘人說話風格，成為他吸引支持者的最大魅力，與過去在《哈利波特》系列瘋狂、神經質的奸角形象相反。

天台一幕，尊尼特普版的葛林戴華憑着他溫文、無侵略性與看破人心的能力，成功誘導了魁登斯漸漸投向他。（imdb）

他擺布支持者的方法不在強權恐嚇，而在於由心而發的吸引力，他總能戳中別人最大的弱點與痛苦，並將之發酵、加以利用。所以在《怪獸與葛林戴華之罪》中，尊尼特普所演繹的葛林戴華才能夠成功誘導奎妮（Queenie Goldstein）與魁登斯（Credence Barebone）跨越到他的陣營，成為他的爪牙傀儡。

尊尼特普所演譯的葛林戴華能言善道，演說能夠攏絡人心。（imdb）

可惜尊尼特普所演譯的葛林戴華太過獨立獨行，與電影的人物與環境太過格格不入，亦無法說服觀眾他與鄧不利多有着深切的愛情，令角色無法發揮應有的邪惡與憐人。

+ 1

第一位：《怪獸與鄧不利多的秘密》麥斯米基辛（Mads Mikkelson）

麥斯米基辛的演藝生涯裡飾演過不少反派角色，最令人印象深刻的，莫過於《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）中Le Chiffre一角。而由他飾演的葛林戴華，則由上一集的「魅力野心家」演變為「政客」，從發表懾人心神的言論轉為重重心計與鋪排的策劃人。

葛林戴華第三集中，由「魅力野心家」演變為「政客」（imdb）

麥斯米基辛飾演的葛林戴華，說話更少、更含蓄，沒有如哥連法路與尊尼特普版本的霸氣外露，但他的冷酷與殘忍不比前作少，他溫柔地對待麒麟，卻又親手刀刃了牠，相比只會揮舞魔杖的兩位「前任」，他與生命的距離更接近，亦為角色注入了前作不具備的人性。同時，他與鄧不利多的「神交」之中，雖然含蓄、不苟言笑，但仍然令觀眾感到他與鄧不利多有着深藏的愛情，突破了前作錯投為鄧不利多「單戀」葛林戴華的感覺。

綜觀三位葛林戴華，自然各有特色，亦為觀眾呈現了人性多變且面貌多重的特性，雖然未知系列第四部電影會否繼續由麥斯米基辛飾演葛林戴華，但相信各位觀眾自己有自己喜好的葛林戴華，與對下一集的期待。