怪獸與鄧不利多的秘密︱三代葛林戴華一決高下　丹麥影帝完勝前作

《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secret Of Dumbledore)在戲院重開後於香港上映。作為系列的第三部曲,片中的奸角葛林戴華(Gellert Grindelwald)再次由新演員飾演,繼哥連法路(Colin Farrell)與尊尼特普(Johnny Depp)後,由丹麥影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelson)飾演,演譯葛林戴華的「第三種面貌」,亦似乎成為了《怪獸》系列的一個不明文傳統。

以下內容將包含《怪獸與鄧不利多的秘密》的劇透,未入場睇的觀眾慎入!

《怪獸》系列三部電影,葛林戴華一角都由不同演員擔任。(imdb)

《怪獸》系列三位飾演葛林戴華的演員都具有相當份量及知名度,亦呈現了角色三種迥異的形象。同一位角色,在關係如此密切的系列中不斷被重鑄,在電影系列之間相當少見,觀眾亦會抗議當中的邏輯性。然而《怪獸》的設定本來就在一個「無所不能」的魔法世界,法力高如葛林戴華,能否隨意改變自己的容貌,已經超越戲劇邏輯的邊際,而三位演員為角色帶來的不同面貌,亦令《怪獸》系列的每一集感到耳目一新。

三位演員飾演的葛林戴華均有異同之處。(imdb)

對於系列裡的三位葛林戴華,觀眾心目中自然有個人的排名,而就三部電影的劇情進展與角色在當中經歷的演進,亦能夠客觀地對三位演員演譯的葛林戴華排名。

第三位:《怪獸與牠們的產地》哥連法路(Colin Farrell)

作為首位演譯「葛林戴華」的演員(劇情發展到片末才揭曉他的真正身份),哥連法路自然功不可沒。他為葛林戴華的角色定下基調,法力高強、控制慾強烈、擅於刺探對方的心理,而且鄙視巫師以外的一切(包括麻瓜與怪獸)。

哥連法洛飾演的「葛林戴華」具有「教父」一樣的形象,他的陰沉亦是特色之一。(imdb)

第一集的葛林戴華偽裝成美國的魔法部長,企圖結束魔法世界的地下日子,他具有領袖的身份,亦像「教父」一樣莊嚴,非常冷酷與自信,為葛林戴華的魅力定調。可惜在電影中,哥連法路的發揮相對兩部續集較低,亦未能放任地以真實身份行事,處處壓制着天生的「霸氣」,相比尊尼特普與麥斯米基辛二人意氣風發的表演,自然略為遜色。

第二位:《怪獸與葛林戴華之罪》尊尼特普(Johnny Depp)

尊尼特普在演藝生涯裡,演出過不少風格化的角色,由添布頓(Tim Burton)的《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)、《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)到《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland),他的角色每每讓人感到新鮮及無可取替。

尊尼特普在《怪獸與葛林戴華之罪》中飾演葛林戴華。(imdb)

在《怪獸與葛林戴華之罪》中,他演譯的葛林戴華亦與哥連法路的版本有強烈的反差,他一頭白髮、異色瞳孔以及緩慢的語速,帶着重重神秘感,讓人難以掌握及預測。而他的溫文與殘酷,亦成為角色極度反差之處,他溫柔而誘人說話風格,成為他吸引支持者的最大魅力,與過去在《哈利波特》系列瘋狂、神經質的奸角形象相反。

天台一幕,尊尼特普版的葛林戴華憑着他溫文、無侵略性與看破人心的能力,成功誘導了魁登斯漸漸投向他。(imdb)

他擺布支持者的方法不在強權恐嚇,而在於由心而發的吸引力,他總能戳中別人最大的弱點與痛苦,並將之發酵、加以利用。所以在《怪獸與葛林戴華之罪》中,尊尼特普所演繹的葛林戴華才能夠成功誘導奎妮(Queenie Goldstein)與魁登斯(Credence Barebone)跨越到他的陣營,成為他的爪牙傀儡。

尊尼特普所演譯的葛林戴華能言善道,演說能夠攏絡人心。(imdb)

可惜尊尼特普所演譯的葛林戴華太過獨立獨行,與電影的人物與環境太過格格不入,亦無法說服觀眾他與鄧不利多有着深切的愛情,令角色無法發揮應有的邪惡與憐人。

第一位:《怪獸與鄧不利多的秘密》麥斯米基辛(Mads Mikkelson)

麥斯米基辛的演藝生涯裡飾演過不少反派角色,最令人印象深刻的,莫過於《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)中Le Chiffre一角。而由他飾演的葛林戴華,則由上一集的「魅力野心家」演變為「政客」,從發表懾人心神的言論轉為重重心計與鋪排的策劃人。

葛林戴華第三集中,由「魅力野心家」演變為「政客」(imdb)

麥斯米基辛飾演的葛林戴華,說話更少、更含蓄,沒有如哥連法路與尊尼特普版本的霸氣外露,但他的冷酷與殘忍不比前作少,他溫柔地對待麒麟,卻又親手刀刃了牠,相比只會揮舞魔杖的兩位「前任」,他與生命的距離更接近,亦為角色注入了前作不具備的人性。同時,他與鄧不利多的「神交」之中,雖然含蓄、不苟言笑,但仍然令觀眾感到他與鄧不利多有着深藏的愛情,突破了前作錯投為鄧不利多「單戀」葛林戴華的感覺。

綜觀三位葛林戴華,自然各有特色,亦為觀眾呈現了人性多變且面貌多重的特性,雖然未知系列第四部電影會否繼續由麥斯米基辛飾演葛林戴華,但相信各位觀眾自己有自己喜好的葛林戴華,與對下一集的期待。