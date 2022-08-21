阿媽有咗第二個︱盤點十大電影茶餐廳　仲有邊間照常營業？

彭秀慧最新執導電影《阿媽有咗第二個》，由毛舜筠攜同姜濤、柳應廷（Jer）兩位「鏡仔」主演。電影於上週上映後，吸引大批姜濤粉絲「姜糖」及鏡粉入場支持，並爭相到取景地之一、姜濤的角色方晴於戲中工作的茶餐廳打卡留念，與姜濤超時空「撐枱腳」。

阿媽有咗第二個｜取景茶記與姜濤超時空撐枱腳 姜糖：目標係十刷

《阿媽有咗第二個》的取景地永發茶餐廳，作為姜濤在戲中的工作場所，在電影上映後，吸引大批「姜糖」特意幫襯打卡。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

過去曾經有不少港產片以茶餐廳作為主要場景或取景地之一，以貼近觀眾人常生活，並保留獨特的香港特式，往往會被香港內外的觀眾認為有「港味」的電影。然而時移世易，香港在近年不斷發展下，舊式茶餐廳漸漸絕跡於街頭，取而代之則為連鎖快餐店。幸有不少香港電影利用影像保留了茶餐廳的風貌，令茶餐廳不致於在香港人的記憶中沉沒。

以下為大家盤點曾經作為電影取景地的茶餐廳，當中不少已經永久結業及清拆，又有哪一間能逃過執笠的命運？

茶餐廳曾經為香港飲食文化中的一大特色，然而時移世易，許多懷舊的茶餐廳在發展下難逃結業的厄運。《行運一條龍》電影劇照。（imdb）

鴻運冰廳餅店《行運一條龍》

由周星馳、鄭秀文、吳孟達及葛民輝主演的喜劇《行運一條龍》，行運茶餐廳作為電影的主要場景，並於旺角鴻運冰廳餅店取景，餐廳至今仍然繼續經營，客似雲來。

榮華冰室《緣路山旮旯》

由黃浩然執導的新電影《緣路山旮旯》，講述一位出身茶果嶺村的年輕人邂逅五位住在香港各個「山旮旯」角落的女生的「Long D」愛情故事。電影的主角與兩位兒時好友，合稱「茶果嶺三劍俠」，經常於茶果嶺的榮華冰室聚頭。榮華冰室有超過六十年歷史，仍然保留了傳統的木椅與裝潢，然而有消息指冰室或許會於短時間內清拆，幸由《緣路山旮旯》將冰室的風貌永久保存。

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電影《緣路山旮旯》曾於榮華冰室中取景，保留了冰室內的懷舊裝潢陳設。（《緣路山旮旯》電影劇照）

華輝餐廳《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》

改編自同名暢銷網絡小說的電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，由陳果執導，任達華、黃又南、徐天佑、林雪等主演。電影一眾主角曾經以大埔一間茶餐廳作為基地，有過不少商討策略的戲份，而電影的取景地則為大埔《華輝餐廳》，亦是至今仍然營業的其中一間電影取景茶餐廳。

檀島咖啡餅店《月滿軒尼詩》

由香港著名編劇岸西執導的電影《月滿軒尼詩》為一部極具地區特色的電影。電影主要於灣仔主要幹道軒尼詩道為主要場景，取景地包括電車及著名茶餐廳檀島咖啡餅店。檀島咖啡餅店為港島其中最著名的茶餐廳，以蛋撻及咖啡馳名，門前掛有「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」的對聯。

中國冰室《PTU》

由杜琪峯執導的電影《PTU》，以九龍的街道實景為主要拍攝場地，其中一個重要取景場所為位於廣東道的中國冰室，以任達華、邵美琪為首的機動部隊常以中國冰室為宵夜與休息的場所。《PTU》將已結業清拆的中國冰室獨得的雙層閣樓結構，透過影像保存下來，亦成為杜琪峯電影中其中一個茶餐廳取景地。

大華茶餐廳《九龍冰室》

由鄭伊健主演的電影《九龍冰室》，講述一位退出江湖的風雲人物九紋龍，出獄後在九龍冰室內做侍應。《九龍冰室》於深水埗大華茶餐廳取景，戲內其中一段人馬齊集的片段，在冰室門外街道上拍攝，不僅將冰室的裝潢保留，亦多角度地拍攝了冰室外的環境。戲中鄭伊健身穿冰室侍應的制服，留有一頭長髮，相比《古惑仔》電影系列更有一份成熟感，魅力絲毫不輸今天造型打扮相似的姜濤！

白宮冰室《復仇》

同樣由杜琪峯執導的電影《復仇》，由法國歌手及演員Johnny Hallyday、黃秋生、任達華與林雪主演。電影亦有於茶餐廳進行取景，而取景地則為土瓜灣已結業的白宮冰室。

杜琪峯作品《復仇》曾於白宮冰室取景。（《復仇》電影劇照）

吉祥咖啡室《墮落天使》

王家衞執導的電影《墮落天使》，由黎明、金城武及李嘉欣主演。電影其中一段長鏡頭，以超廣角鏡拍攝李嘉欣於茶餐廳內忘我地飲食與吸煙，對身後陷入一片混亂的茶餐廳完全無感。該經典片段，取景於已結業的北角吉祥咖啡室，雖然鏡頭主要以李嘉欣為拍攝主題，然而劇情亦側寫了該時代背景下，有可能發生於茶餐廳裡的混亂情況。

祥利冰室《文雀》

由杜琪峯執導的電影《文雀》，由任達華、林家棟、林熙蕾主演，講述四位職業扒手（舊稱「文雀」）遇上一位神秘女子以後的故事。電影一如其他杜琪峯執導的電影，於香港實景拍攝，以中環多處老街區為主要取景地，其中包括位於北角、已結業的祥利冰室。任達華與一眾扒手同黨在戲中經常流連茶餐廳內，作為交換情報的基地。

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百好咖啡餅店《大茶飯》

由黃秋生、蔡卓妍、黃又南主演的電影《大茶飯》，講述一位退出江湖的老大轉型經營茶餐廳，並遇上自己真愛的故事。電影以茶餐廳為劇情中軸場所，並於已結業的西灣河百好咖啡餅店取景，亦因為《大茶飯》的拍攝，令難逃結業命運的茶餐廳得以在影像中繼續留存。