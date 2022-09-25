飯戲攻心︱三兄弟屋企由地板講起　美指張蚊16日起貨︰有血有汗

香港喜劇電影《飯戲攻心》，因疫情緣故由新年賀歲檔期於中秋節檔期上映，但亦無阻觀眾對電影的期待與支持，衝破$3,800萬票房，力壓《阿媽有咗第二個》穩坐2022年年度票房第二位。而團隊為答謝觀眾對電影的支持，紛紛於社交媒體上分享更多關於電影的製作花絮，滿足影迷對電影創作、前後期幕後工作的好奇，其中猶以導演陳詠燊及美術總監張蚊最為積極，繼導演分享劇情層面的創意心思，美術指導張蚊亦積極分享整個美術團隊在《飯戲攻心》背後的付出。

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電影圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間發生的故事以屋企作為主要場域。《飯戲攻心》電影劇照。

《飯戲攻心》美術總監張蚊連日發文分享美術團隊的工作，層層拆解電影場景的製作歷程與步驟。在電影製片勘景、落實最後取景的工廈單位後，重任便臨到張蚊以及其團隊的肩上——要在16日內由零開始陳設三兄弟的家。雖然有其他合適單位有基本陳設，能夠減低美術團隊的負擔，然而張蚊則認為：「三兄弟的家作為電影唯一的主要場景，在氣氛、氛圍、空氣均由場景建立而成，就要有足夠空間設計，為電影劇情度身訂造。」所以場景不論間隔、地板、家具、擺設均由美術團隊一手準備，亦如張蚊所言：「你估真係魔術變出嚟？有血有汗㗎。」

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美術團隊由地板與牆壁開始製作，考慮到單位由陳父的「有福叉燒」工場遺留下來，歷幾十年的改變，便由地板用料等細節投入設計，協助劇情敘事。張蚊與團隊在設計上，利用十款不同的地板材質，作為叉燒工場改建而成的屋企，內裡的隱藏間隔，令原本缺少牆壁的屋企，被清楚劃分為大佬、二佬、三佬的房間，飯廳、廚房、客廳、廁所，以及影樓等領域。

《飯戲攻心》場景地板材質設計圖片。（張蚊facebook圖片）

張蚊續寫：「廚房用上瓷磚與紙皮石；客廳用上綠色地補、水泥地；而入口至影樓部分則鋪設方格膠地板，而且刻意在牆身、地板上進行舊化。」而間隔的位置堆砌的紅磚牆，又要掃上水泥，偽裝成水泥剝落露出紅磚。設計與製作的繁複程度，令她不禁自言：「明明得16日，搞咁多嘢做咩啫。」

而黃子華飾演的大佬，為其設計房間時，導演在劇情上因為大佬角色患有色盲的設定，令張蚊可以單純採用黑白灰色進行設計。張蚊提到大佬房間的牆身令她最為困擾，不論牆紙、製造質感等方法也並不適合，然而她一次為二佬張繼聰房間尋找地毯物料時，卻意外搜索到一種原屬地毯的塑膠物料，質感與紋理非常切合她的意念，便成功打造了以黑白色為主調的大佬房間。

而三佬陳湛文的「僭建」房間，簡陋得來帶有科幻感與舒適感。原來房間由美術團隊於工廈單位外搭建，而房間牆身主要亦以木板與鐵皮拼湊而成，置景期間更有團隊成員被鐵皮𠝹傷，幸好已經痊癒。