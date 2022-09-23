飯戲攻心︱電話鈴聲經精心設定　鄧麗欣用最簡單一款助劇情推進

香港喜劇電影《飯戲攻心》，因疫情緣故由新年賀歲檔期於中秋節檔期上映，但亦無阻觀眾對電影的期待與支持，衝破三千萬票房，成為2022年其中一部最受歡迎的香港電影。《飯戲攻心》由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文主演，講述三兄弟與他們的女朋友，面對親情、愛情之間的煩惱，彼此之間的矛盾衝突，能否突破舊有的觀念，得到化解。

電影圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間發生的故事以家庭與愛情作為主題。《飯戲攻心》電影劇照。

導演陳詠燊在《飯戲攻心》上映後，除了四出為電影謝票答謝觀眾支持外，亦頻於社交媒體上分享電影的製作歷程與感想。今日（22日），陳詠燊發布文章，分享電影後期製作階段中，為六位主角配製電話鈴聲時的想法，雖然看似為容易被忽略的細節，卻足顯導演為電影付出的心思。

《飯戲攻心》的導演兼編劇陳詠燊，在戲裡處處埋藏細節。（陳詠燊IG圖片）

陳詠燊分享指出，大部分電影的電話鈴聲，均會於後期製作階段由聲效配置，因為在現場響鈴時間點難以配合，而且鈴聲若與對白同時現場收音，將會對剪接與混音造成影響。《飯戲攻心》劇情中，張繼聰飾演的二佬與王菀之飾演的Josephine均沒有電話響的橋段，於是便與音效師集中配製四位角色的電話鈴聲。

《飯戲攻心》內有不少關於電話、社交媒體的劇情橋段。《飯戲攻心》電影劇照。（陳詠燊facebook圖片）

而各角色之中最具心思之處，莫過於陳湛文飾演的三佬的日語歌電話鈴聲。陳詠燊認為三佬作為電競選手，一早便決定他的鈴聲使用電競遊戲主題曲，於是便使用電競比賽時播放的主題曲、王菀之本人原創歌曲《狠愛狠愛你》的日語版本。然而作為王菀之的廣東話原創歌曲，陳詠燊便披露，電影使用的日語版本，原來由精通日語的王菀之專誠為電影填寫日文歌詞並演唱。全仗王菀之，《飯戲攻心》才能夠有合適的電影配樂，以及最能夠代表三佬一角的電話鈴聲。

王菀之在戲內飾演三佬的女友Josephine，在戲外亦專誠為三佬的電競比賽與鈴聲填寫及錄製《狠愛狠愛你》歌曲的日語版。（《飯戲攻心》劇照）

至於大佬黃子華、阿Meow林明禎以及Monica鄧麗欣的電話鈴聲設計，「其實很多款與阿Meow的個性都很配……而就著後面比較浪漫的一場，我們選擇了可愛的貓叫聲給她，因為那個叫聲在那一刻響起，會比起其他聲音都可愛得多……」

至於Monica鄧麗欣角色，她是又是一個不甘平凡，愛儲舊物的怪女孩，用的鈴聲應該都不一様，不過最終都選用最踏實的聆聲，這是跟劇情有關。陳詠燊︰「因為她兩場響起電話的場口，都是氣氛很緊張的戲碼，那道鈴聲所帶來的應該是一份壓力，所以『電話響聲』給觀眾的感受，應該是響起的第一刻就要知道是電話響聲，如果用上太奇怪的響聲，只要他們多想兩秒才知『原來是電話響』，戲劇節奏就會斷了，影響投入感。」至於大佬黃子華的聆聲，陳詠燊坦言忘記了，要入場看第100次才清楚，亦留待觀眾於電影中自行發掘製作團隊投入的心思。