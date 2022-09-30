爆裂點｜張家輝《明日戰記》對白成金句　「大家有共鳴都算成功」

香港警匪電影《爆裂點》，由林超賢監製、唐唯瀚執導，張家輝、梁洛施（Isabella）、陳偉霆、譚俊彥及楊佑寧等主演。電影拍攝正如火如荼，今日（30日）劇組邀請傳媒到拍攝現場進行探班，分享電影拍攝的進度與過程點滴。



《爆裂點》監製林超賢（後排左四），攜同張家輝、陳偉霆、譚俊彥、楊佑寧等一眾主演，於拍攝現場與傳媒見面。（陳順禎 攝）

《爆裂點》劇情講述張家輝飾演的緝毒總督察與陳偉霆飾演潛入販毒組織的卧底，為勢所迫陷入敵對關係。電影一如其他警匪片有大量動作、追逐場面，張家輝較早前亦因為一段跳橋動作而不慎「拗柴」，事隔十幾日，張家輝回應傷勢時笑指：「已經康復許多，走路完全沒問題，但依然未能夠跑。因為林超賢戲內的跑步追逐永遠都不是慢跑，往往要極速狂奔、似要氣絕身亡，我與他多次合作、也清楚他的要求，所以明言未能跑步。」雖然家輝已休養十幾日，但也未能拍攝動作戲，所以今日只拍攝文戲，關於自己與陳偉霆的初遇，並招攬他執行卧底任務。

《爆裂點》主演張家輝早前拍攝時受傷，於傷癒後與陳偉霆續拍文戲部份，（陳順禎 攝）

久未拍攝香港電影的陳偉霆，被張家輝高度讚揚：「因為偉霆有跳舞底子，所以身手非常好。大家可以透過電影看到他非常『搏命』！」陳偉霆被問及能夠成為張家輝的接班人，陳偉霆則謙虛表示：「無可能啦！」張家輝隨即答話：「接到嘅！畀啲心機啦！你一定得嘅！」

張家輝笑指陳偉霆繼續努力，有望成為自己的接班人。（陳順禎 攝）

現場所見陳偉霆比早前更為健碩，他表示自己有為電影特意鍛練：「導演之前提到有除衫的戲份，於是特意操肌，亦戒糖戒碳水化合物，到感覺身型到位後，卻被告知不用除衫，於是便放肆地進食，但臨場導演又說要除衫與黑哥（姜皓文）對打，所以該段戲的『朱古力』（腹肌）便不及之前一樣明顯。」

陳偉霆明顯比之前更健碩，表示自己特意為電影的除衫戲份操出『朱古力』腹肌。（陳順禎 攝）

此外，張家輝主演的電影《明日戰記》，在香港上映後大受歡迎，屢破票房紀錄，主演之一的張家輝在戲中一句︰「天幕就係我，我就係天幕！」亦成為潮語，對於觀眾熱烈的反應，張家輝表示：「是否成為潮語也好，也多謝大家支持《明日戰記》，裡面的對白如果令大家有共鳴或者深刻，也是電影的成功，值得高興！」而《明日戰記》裡，張家輝的造型與輪椅非常突出，張家輝笑指：「拍《明日戰記》演殘廢輕鬆得多，相反這部電影（《爆裂點》）反而跑到快要殘廢！」