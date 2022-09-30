爆裂點︱楊佑寧為動作戲做足心理準備　譚俊彥︰辛苦過三項鐵人

香港警匪電影《爆裂點》，由林超賢監製、唐唯瀚執導，張家輝、梁洛施（Isabella）、陳偉霆、譚俊彥及楊佑寧等主演。電影拍攝正如火如荼，今日（30日）劇組邀請傳媒到拍攝現場進行探班，分享電影拍攝的進度與過程點滴。

《爆裂點》監製林超賢（後排左四），攜同張家輝、陳偉霆、譚俊彥、楊佑寧等一眾主演，於拍攝現場與傳媒見面。（陳順禎 攝）

在《爆裂點》裡飾演大反派的譚俊彥，頭髮留長蓄成短辮、兩頰留鬚、身穿深色大衣，形象非常粗曠。譚俊彥於拍攝現場接受訪問時指，電影有大量追逐橋段，連續幾天的拍攝中，都要在烈日當空下身穿大衣拍攝。

譚俊彥為《爆裂點》特意留長頭髮與鬍鬚，外形非常粗曠。（陳順禎 攝）

譚俊彥表示：「過程流了許多汗，為了避免中暑，我到馬拉松用品店鋪購買鹽餅，連店主也好奇馬拉松比賽早前已經取消，為何還要買鹽餅。我覺得與導演（林超賢）拍戲比三項鐵人更辛苦！」

譚俊彥指拍攝《爆裂點》裡的追逐戲份比三項鐵人更辛苦。（陳順禎 攝）

另一位主演楊佑寧，則從台灣遠渡而來參與拍攝。楊佑寧表示：「我因為拍攝而剛來到香港，將會停留大約七至八日，主要也會花在拍攝上，沒有時間到處走一走。」而楊佑寧亦非第一次在拍攝香港電影，在《寒戰II》裡飾演作為前警員的捍匪，有極多槍戰及動作戲份，表現亦非常突出。

楊佑寧再次到香港拍攝電影，指對動作戲做足心理準備。（陳順禎 攝）

楊佑寧表示：「雖然第一次與導演合作，但對動作戲早已有心理準備，不擔心過程中會受傷。」他反指最擔心還是身在台灣的女兒，雖然女兒未能觀看自己的作品，但依然會告訴女兒自己到香港工作，亦保持每日與妻女視訊聯絡。