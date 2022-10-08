內地國慶檔票房創近8年新低　七套新戲甄子丹主演電影竟包尾

內地七日國慶假期完結，原本作為電影重要檔期之一的國慶檔在臨近10月1日才相繼有七套新戲宣布上映，包括四套主旋律電影《萬里歸途》、《平凡英雄》、《鋼鐵意志》、《搜救》，以及三套國產動畫《我是霸王龍》、《新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友》、《新灰姑娘2》。



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由10月1日截止至10月7日，今年國慶檔總票房共14.92億，國產影片佔比99.98%，當中王俊凱、張譯、殷桃主演的《萬里歸途》領跑，在7日晚21時，累計票房10.79億；李冰冰、馮紹峰、黃曉明主演的《平凡英雄》位列第二，唯一有港星甄子丹主演的《搜救》則包尾。

2022年國慶檔票房創新低。（微博@貓眼電影）

據貓眼統計2011年至2022年的國慶檔票房，今年的14.92億創近8年新低，在總放映場次比去年多了25萬場的情況下，總票房下跌66%，電影局表示將推動更多優秀影片加快上映，滿足觀眾多元化觀影的需求。

2011至2022年國慶檔票房總覽。（微博圖片）

由表格中看出，在2016年的國慶檔中，主旋律電影《湄公河行動》票房第一，另兩套則是愛情片同3D動畫電影；而自2019年開始，每年的都會一至兩套主旋律電影出現在國慶檔，起初觀眾反應熱烈，口碑票房雙收，但今年開始，大眾逐漸對此類題材審美疲勞，很多網友留言「抱怨」：「主旋律再放下去影院可以直接關門了」、「認同紅色，也請給我們其它顏色，太卑微了」、「從票房來看，大家都清醒了」等。

2011至2022國慶檔三甲影片。（微博圖片）

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