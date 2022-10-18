《緣路山旮旯》千萬慶功岑珈其現金抽獎　余香凝入圍金馬考慮出席

電影《緣路山旮旯》，近日上破千萬票房，劇組昨晚（17/10）在尖沙咀1881舉行慶功宴，導演黃浩然以及一眾演員岑珈其、余香凝、蘇麗珊、梁雍婷、張紋嘉、柯煒林等都有出席，去到後段更有抽獎環節，主角岑珈其臨時加碼抽現金獎，連帶「咩姐」余香凝、柯煒林、張紋嘉等都紛紛加碼，場面熱鬧。



電影上畫兩個月，早前票房衝破1000萬大關，成為近年港產片奇葩。（梁碧玲 攝）

對於電影最終衝破1000萬大關，身為男主角的岑珈其強調不是一兩個人的功勞。「最開心係成個團隊的努力得到支持，肯定這1000萬不單是我們一、兩個人的事，是台前幕後的努力，好開心香港觀眾願意入場睇番港產片，呢個係最開心最開心。」

岑珈其︰「好開心香港觀眾願意入場睇番港產片，呢個係最開心最開心。」（梁碧玲 攝）

角色入圍金馬最佳女配角，余香凝表示都想出席，但11月要去美國工作，要再跟公司研究安排。（梁碧玲 攝）

至於女主角余香凝亦對成績覺得感恩。「估不到開畫票房得11萬，走到而家可以去到1000萬，真係多謝所有觀眾，我們謝票時很多觀眾都表示睇了不止一次，有人更睇了10次。而電影上畫後，在街上都不時遇到途人叫她『咩姐』（戲中角色名），好幾次都是我湊住個女好狼狽時，有人嗌我咩姐！都多謝大家喜歡呢個角色。」至於角色入圍金馬最佳女配角，余香凝表示都想出席，但11月要去美國工作，要再跟公司研究安排。

二人擺出1000的手勢，慶祝電影票房過千萬。（梁碧玲 攝）

而慶功宴上，各人都表現得相當興奮，岑珈其更帶頭拿出1000元抽現金獎，隨後柯煒林、張紋嘉都有跟隨，到余香凝時，加碼自言這套戲帶給她入圍金馬，決定加碼到3000元，氣氛高漲。