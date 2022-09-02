《緣路山旮旯》票房800萬被指發達　導演黃浩然公開分帳︰唔用腦

香港電影《緣路山旮旯》，由黃浩然執導，岑珈其、余香凝、蘇麗珊、張紋嘉、梁雍婷、陳漢娜主演。上畫首日得11萬票房，形勢險峻，擔心踏入第二個星期會大刪場次。在大力呼籲和影迷口碑力谷下，愈映愈有，直至今個星期更大收800萬，可喜可賀。不過導演黃浩然今日便個個人facebook帳號貼文，指朋友誤以為有800萬票房等同發達，甚至叫他可以買樓，令他深感不快，索性將電影票房的分帳細節公開。

《緣路山旮旯》由開畫得11萬票房，到今日迎來800萬，是港產片奇蹟。（《緣路山旮旯》劇照）

今日（2/9）導演黃浩然在其社交平台出文，提及自己近日經常被朋友恭喜「發達」作出回應，並詳述電影分帳的情況。「見部戲票房ok，好多朋友以為我發咗達：就算票房有1000萬，戲院攞6成得返400萬，減70萬宣傳費得返330萬，發行再分一成得返300萬，而我冇收人工只佔部戲5%即係15萬，由20年3月有idea做到今日已經30個月，平均月薪5000，仲要等落畫後半年先攞到。」

黃浩然公開分帳情況，計起來自己工作30個月，月薪只得5000元。（網頁截圖）

內容可見滿有怒火，《香港01》便致電黃浩然細問詳情，「身邊有朋友短訊我︰『你發達啦！』『你可以買樓啦！』，講到好似800萬我袋晒一樣，可唔可以用吓個腦？講嘅仲要係自己朋友，我嬲佢哋唔用腦。」

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對於公開的分帳細節，黃浩然強調一切屬實，至於早前表示電影要600萬才回本，現在去到800萬，又是否可以獲更多利潤，黃浩然再次澄清︰「所有收入，扣除戲院分帳再扣除宣傳費再扣除發行分賬，剩返嘅錢，我佔5%，而拍呢套戲，一蚊人工都冇收。我拍咗三套戲，從來冇收導演費，完全係為興趣，唔可能維生謀生。」電影截止昨日（1/9），票房錄得$827萬，成績不俗。