美國隊長4︱夏里遜福代已故演員演將軍　前作專門阻手阻腳搞分化

漫威電影宇宙（MCU）新階段如箭在弦，早前已公布拍攝萬眾期待的《美國隊長4：新世界秩序》（Captain America: New World Order），將會由安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演的「飛隼」接棒美國隊長，而「寒冬戰士」相信亦會繼續從旁輔助。

第二代美國隊長的首部電影《美國隊長4：新世界秩序》推出如箭在弦。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

而《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）裡有份造成一眾英雄分裂兩派、專門阻手阻腳的羅斯將軍，則會於第四集裡再度登場，並由老牌巨星夏里遜福（Harrison Ford）取代於今年初辭世的演員William Hurt。

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羅斯將軍首次於2008年電影《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）登場，作為變形俠醫Bruce Banner的科學家情人Betty Ross的父親，更有份參與研究強化血清，間接令變形俠醫出現。

羅斯將軍首次於《新變形俠醫》裡出現，作為Bruce Banner情人Betty Ross（左）的父親。《新變形俠醫》電影劇照。（imdb）

而羅斯將軍於2016年《美國隊長3：英雄內戰》以國防部長的身份出現，強迫復仇者聯盟成員簽署制約協議，分化美國隊長與鐵甲奇俠兩派，並阻礙瓦干達國王被行刺的調查，盲目鎖定寒冬戰士為兇手。

羅斯將軍強迫復仇者聯盟成員們簽署制約協議，分化以美國隊長及鐵甲奇俠為首的成員。《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照。（imdb）

按《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）的鋪墊，羅斯將軍似乎是背後點撥John Walker成為U.S. Agent的人物，亦依然存在制衡美國隊長的念頭，相信夏里遜福續演的羅斯將軍，往後亦會繼續發揮阻手阻腳的看家本領，借助分化壓制美國隊長的代表性與威望。

曾經一度繼承「美國隊長」稱號的John Walker，被招攬為U.S. Agent，似乎會成為羅斯將軍的棋子。《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照。（imdb）

而據外媒報道，《飛準與寒冬戰士》的原班人馬，將會幾乎全數回歸《美國隊長4：新世界秩序》。而劇集裡鋪墊的危機，包括無政府主義組織「旗幟粉碎者」（Flag Smasher）；曾經一度繼承美國隊長稱號的John Walk，在劇集結尾注入強化血清的U.S. Agent；美國隊長忘年戀人卡特探員（Agent Carter）的侄孫女Sharon Carter，亦即統領罪惡都市Madripoor的Power Broker，亦將會成為新美國隊長的主要對手，加上由紅骷髏一手創建的組織「新世界秩序」（New World Order），電影似乎會出現一場英雄大混戰。