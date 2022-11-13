流浪地球2︱與劉德華同飽受宇航服之苦　吳京：跟華哥比我很幸福

吳京、劉德華、李雪健主演、郭帆執導的中國科幻電影《流浪地球2》日前於金雞獎期間舉行發布會，公布電影將於2023 年1月22日上映，一班主創在台上暢聊拍攝趣事，二度參演的吳京直言：「看到了那身熟悉的宇航服，當時心裏（想），哎呀，怎麼又來了！」



《流浪地球2》舉辦發布會。（VCG）

吳京續指道：「那個宇航服大概幾十公斤重，按導演說的話就是無論坐著、躺著，你都不舒服。窩在那裡氣不順，還要演感情戲，還要哭，哭不出來，然後比如那種味道它又不透氣，在這種情況又沒有重力的那種真的反應，就全都壓在你的兩個肩膀，心裏莫名的一種毛躁。」之後，他去探班劉德華，發現對方「更慘」：「華哥不光要穿宇航服，還要穿潛水服，所以苦嗎？想想華哥我就不苦。」令劉德華忍不住打趣道：「我多想發你脾氣，你知道嗎！」這時吳京還自爆：「後來我問了華哥一個問題，我說華哥，如果今天你有點不舒服的話，會在宇航服裏放氣嗎？你會自己聞自己的味道嗎？華哥說：『我不會啊，你會嗎？』我說我會。」讓全場爆笑，他解釋道：「因為脫這個東西，即使我們的工作人員再熟練，都要開這個扣，再開那個扣，然後再把那個（裝備）全都放出來的話，已經等不及了。」

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而劉德華在戲中，無論宇航服定潛水服都重達幾十公斤，且活動不便，且還要配戴一副1000度的近視眼鏡，基本上完全看不清楚，要靠雙手摸索，非常辛苦，因此吳京坦言：「我覺得我還是很幸運的，沒有對比沒有傷害，所以看到華哥，我覺得我真的很幸福。因為華哥的那個潛水服，做工真的非常精緻，就是真的，但是，它是在水裡啊，能解決一些重力問題。」而劉德華也風趣回應：「沒有沒有，我那套衣服讓道具在這邊（指著大腿根部位置）開個洞，沒事的！」

劉德華也參與起關於放氣的討論。（視頻截圖）