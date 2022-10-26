內地電影《您好，北京》橫掃歐美各大影展引熱議　網友：有錢就得

最近，一套內地電影《你好，北京》於全網發通告，指橫掃歐美電影節，於康城獲「最佳劇情長片大獎」等26個國際大獎，深受亞太、三藩市、侯斯頓等一系列國際電影節青睞，即刻引起關注。



無人問津的《您好，北京》。（電影海報）

《您好，北京》由曹茜茜執導，安澤豪、劉犇、李斐然領銜主演，徐崢特別出演，講述一位創業的中年人、一位快遞員與一位年輕的歌手在北京生活奮鬥的經歷。原本以為是口碑很高的小眾電影，然而仔細一看，這套電影獲得的是「康城絲綢之路電影獎（Silk Road Film Awards Cannes）」，與康城影展沒有任何關係，這個獎項主要服務絲綢之路國家與世界各地的藝術人士進行國際文化交流，在IG介紹中寫著獲IMDb認可，官網介紹創辦人Anara Musrepova是著名導演、作曲人，但IMDb卻查無此人，且電影節的評審陣容、標準、機制都不予公開，只是表明每個月都會評選一次，單次獎項近50個，差不多是來者有份。而由獲獎名單來看，幾乎每個月都有中國作品，但都是無人問津的電影。

除此之外，《您好，北京》還獲得「侯斯頓國際電影節雷米獎」，被網友踢爆這是最出名的山寨電影節之一，楊冪曾於2017年以《逆時營救》封後，獎項就是出自該電影節，但作品卻以「爛片」著稱。而其餘十幾個獎項也是山寨電影節，因此新聞稿以「橫掃歐美各大電影節」為噱頭，為作品鍍金。

其實一直以來，不少人都認為只要在國外拎過獎，似乎就代表作品質素高，山寨電影節便應運而生，通常分為兩大類：第一類是中方出資，聯合海外某個政府或主辦機構，承辦工作是國內不太出名的影視公司，主要以中外、中美、亞洲、國際命名，譬如「中加國際電影節」、「倫敦國際華語電影節」等，或直接抽水知名電影節，好似「東京國際電影節——中國電影周金鶴獎」；第二類則是正規獨立電影節，但不具備專業評審團隊、機制與入圍標準，本質是某組織機構自己主辦，頒獎禮也非常簡陋。

近年來，唐嫣、黃曉明、劉愷威、吳亦凡、劉亦菲等都憑藉口碑不高的作品獲「國際影帝、影后」，實際只是自欺欺人。因此，不少網友都認為《您好，北京》這種嘩眾取寵的行為，拉低了中國電影的形象，同時也踐踏了優秀影人的努力：「拍不出好電影的原因之一：心思全花在歪處」、「有些協會真的是給錢就可以拿獎」、「一部爛電影還沒上映就可以得26項大獎，只要給錢啥都能幹！得有多爛」等。