金馬獎｜張艾嘉私伙頸鏈少咗粒藍寶石下落成迷　係跌咗定係被偷？

【金馬獎／張艾嘉／燈火闌珊】資深影星張艾嘉睽違36年以電影《燈火闌珊》再度獲得金馬影后，在昨（19）日晚間的紅毯上，她突破尺度，身穿淡藍色細肩帶洋裝、搭配桃粉色罩衫，造型相當吸睛，根本看不出來她已經69歲！為了金馬獎，張艾嘉特地戴上珍藏的藍寶鑽石項鍊和耳環，但步上紅毯時，卻被眼利媒體發現，藍寶石項鍊竟然少了一顆寶石，不知是特地設計，還是真的遺失？



照片中可以看到，張艾嘉當日的氣色相當好，藍寶石也相當吸睛，但仔細一看，充滿寶石的閃亮項鍊居然缺一角，她曾在第53屆金馬獎佩戴同款項鍊亮相，當時的造型相當完整，不過昨日亮相卻少了一顆，讓不少粉絲相當疑惑，究竟是在紅毯上遺失？或是有經歷什麼故事？眾人不得而知，即便如此，少了一顆鑽的項鍊仍完全襯托出張艾嘉的光芒。

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事後張艾嘉解釋，項鍊的該位置原本有個大顆的鑽，但覺得太大、太搶眼，就乾脆拿下來，「想說輕鬆一點啦」，這特別的舉動也意外成為亮點。

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