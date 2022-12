經典漫畫《聖鬥士星矢》獲荷里活翻拍成真人版電影,並將於明年上映,片方日前公開正式預告,新田真劍佑飾演「星矢」的盔甲造型終於曝光,而雅典娜的變奏角色「Sienna」亦有登場。

終於見到星矢件聖衣。(影片截圖)

更多預告精彩畫面

《聖鬥士星矢》講述流落街頭的孤兒「天馬座星矢」,一股神祕力量在其體內甦醒之時,他必須踏上征服古希臘聖衣的旅程,並在一場關乎Sienna命運的戰鬥之中,選擇他要堅守的陣營。

Sienna是一名苦惱於難以控制神力的年輕女孩,騎士團導師Alman Kido發現Sienna是女神雅典娜的轉世之後,便決心號召各路人馬組建騎士團,並招募星矢加入。

Sienna(雅典娜)登場。(影片截圖)

另一張劇照看到星矢走向雅典娜的方向。(劇照)

預告中有好幾幕大型戰鬥場面,不少網民大讚特效質素不錯,媲美Marvel超級英雄電影的級數。除了星矢之外,「雅典娜」一角亦備受關注,不過電影中這個角色化名成「Sienna」,並由《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji Welcome To the Jungle)的金髮美女Madison Iseman飾演,預告中看到她氣勢十足地登場。

Sienna(雅典娜)由Madison Iseman飾演。(IG圖片)