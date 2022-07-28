聖鬥士星矢｜新田真劍佑神還原星矢　網民︰一個人救返成套戲

《聖鬥士星矢》真人版電影將於明年上映，日前片方公開扮演男主角「星矢」，新田真劍佑（已故影星千葉真一兒子）的造型，雖然未穿上全副盔甲，但外貌與神態都拍得住原著，獲得網民肯定。

網民大讚新田真劍佑完美還原星矢。（網上圖片）

日前片方公開片長兩分鐘的花絮影片，看到新田真劍佑練習動作場面及拍攝的畫面，本來就長得像漫畫人物的他，扮演「星矢」毫無違和感，但其他角色就唔同講法，例如25歲的Madison Iseman飾演城戶沙織／雅典娜女神，紫髮變金髮好大違和感，而荷里活男星Sean Bean飾演城戶財團的創辦人城戶光政、Diego Tinoco飾演一輝、Mark Dacascos飾演管家辰巳德丸，以及Caitlin Hutson飾演魔鈴等，都與原著的造型有很大出入。

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片方早於2016年的聖保羅國際漫畫展上宣布開拍《聖鬥士星矢》真人版電影，與香港製作公司真好電影有限公司聯手製作，並由Netflix劇集《獵魔士》（The Witcher）導演Tomasz Bagiński執導、電影《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）的編劇撰寫劇本。仲有Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的「成家班」鄭繼宗（Andy Cheng）擔任武指，製作團隊相當猛料。