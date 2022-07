聖鬥士星矢｜新田真劍佑神還原星矢　網民︰一個人救返成套戲

《聖鬥士星矢》真人版電影將於明年上映,日前片方公開扮演男主角「星矢」,新田真劍佑(已故影星千葉真一兒子)的造型,雖然未穿上全副盔甲,但外貌與神態都拍得住原著,獲得網民肯定。

網民大讚新田真劍佑完美還原星矢。(網上圖片)

日前片方公開片長兩分鐘的花絮影片,看到新田真劍佑練習動作場面及拍攝的畫面,本來就長得像漫畫人物的他,扮演「星矢」毫無違和感,但其他角色就唔同講法,例如25歲的Madison Iseman飾演城戶沙織/雅典娜女神,紫髮變金髮好大違和感,而荷里活男星Sean Bean飾演城戶財團的創辦人城戶光政、Diego Tinoco飾演一輝、Mark Dacascos飾演管家辰巳德丸,以及Caitlin Hutson飾演魔鈴等,都與原著的造型有很大出入。

片方早於2016年的聖保羅國際漫畫展上宣布開拍《聖鬥士星矢》真人版電影,與香港製作公司真好電影有限公司聯手製作,並由Netflix劇集《獵魔士》(The Witcher)導演Tomasz Bagiński執導、電影《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)的編劇撰寫劇本。仲有Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的「成家班」鄭繼宗(Andy Cheng)擔任武指,製作團隊相當猛料。