千葉真一大仔演《聖鬥士星矢》真人版　《尚氣》鄭繼宗任武指

荷里活一直非常鍾情將日本漫畫改編成真人電影，其中包括由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）、《你的名字。》、占士金馬倫（James Cameron）監製的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）、Netflix電影《死亡筆記》（Death Note）及《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution）等。近日有消息指，荷里活準備把日本漫畫家車田正美所創作的經典漫畫《聖鬥士星矢》改編成真人版電影，男主角星矢確定由日本男星千葉真人的24歲長子新田真劍佑飾演。



荷里活終於要改編《聖鬥士星矢》真人版電影。（《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》劇照）

東映動畫的前任董事長森下孝三，在2016年聖保羅國際漫畫展上宣布，將製作《聖鬥士星矢》真人版電影，翌年東映動畫宣布與香港製作公司真好電影有限公司聯手製作。之後官方宣布找來Netflix劇集《獵魔士》（The Witcher）的波蘭導演兼執行監製Tomasz Bagiński執導；並由《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）編劇Josh Campbell及Matthew Stuecken聯合撰寫劇本。

值得一提的是，電影武術指導方面請來Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的武指，來自「成家班」的鄭繼宗（Andy Cheng）擔任，屬荷里活級數。

來自「成家班」的鄭繼宗（左）將會是《聖鬥士星矢》真人版電影的武術指導。（Andy Cheng Instagram 圖片）

近日《聖鬥士星矢》真人版電影的演員陣容出爐，已故日本武術家千葉真一的長子、24歲的新田真劍佑確認成為男主角星矢。除此之外，曾參演《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）的24歲美國女演員Madison Iseman將成為女主角雅典娜女神／城戶沙織。

現年24歲的新田真劍佑曾在《悍戰太平洋2：起義時空》中飾演軍刀雅典娜的主駕駛者良一。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

另外，曾參演《魔戒三部曲》的英國男星Sean Bean將飾演城戶財團的創辦人城戶光政，至於其他未有公布角色的演員還包括荷蘭模特兒兼女演員Famke Janssen、《未來戰士3：殲滅者TX》男星Nick Stahl、Diego Tinoco及《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）美國男演員兼武術家Mark Dacascos。