千葉真一大仔演《聖鬥士星矢》真人版　《尚氣》鄭繼宗任武指

荷里活一直非常鍾情將日本漫畫改編成真人電影,其中包括由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演的《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)、《你的名字。》、占士金馬倫(James Cameron)監製的《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel)、Netflix電影《死亡筆記》(Death Note)及《龍珠:全新進化》(Dragonball Evolution)等。近日有消息指,荷里活準備把日本漫畫家車田正美所創作的經典漫畫《聖鬥士星矢》改編成真人版電影,男主角星矢確定由日本男星千葉真人的24歲長子新田真劍佑飾演。



荷里活終於要改編《聖鬥士星矢》真人版電影。(《聖鬥士星矢:黃道十二宮戰士》劇照)

東映動畫的前任董事長森下孝三,在2016年聖保羅國際漫畫展上宣布,將製作《聖鬥士星矢》真人版電影,翌年東映動畫宣布與香港製作公司真好電影有限公司聯手製作。之後官方宣布找來Netflix劇集《獵魔士》(The Witcher)的波蘭導演兼執行監製Tomasz Bagiński執導;並由《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)編劇Josh Campbell及Matthew Stuecken聯合撰寫劇本。

值得一提的是,電影武術指導方面請來Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的武指,來自「成家班」的鄭繼宗(Andy Cheng)擔任,屬荷里活級數。

來自「成家班」的鄭繼宗(左)將會是《聖鬥士星矢》真人版電影的武術指導。(Andy Cheng Instagram 圖片)

近日《聖鬥士星矢》真人版電影的演員陣容出爐,已故日本武術家千葉真一的長子、24歲的新田真劍佑確認成為男主角星矢。除此之外,曾參演《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)及《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)的24歲美國女演員Madison Iseman將成為女主角雅典娜女神/城戶沙織。

現年24歲的新田真劍佑曾在《悍戰太平洋2:起義時空》中飾演軍刀雅典娜的主駕駛者良一。(《悍戰太平洋2:起義時空》劇照)

另外,曾參演《魔戒三部曲》的英國男星Sean Bean將飾演城戶財團的創辦人城戶光政,至於其他未有公布角色的演員還包括荷蘭模特兒兼女演員Famke Janssen、《未來戰士3:殲滅者TX》男星Nick Stahl、Diego Tinoco及《殺神John Wick 3》(John Wick: Chapter 3 – Parabellum)美國男演員兼武術家Mark Dacascos。