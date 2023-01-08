《天龍八部》有新版　甄子丹施展降龍十八掌變葉問「一個打十個」

【天龍八部之喬峰傳／甄子丹】《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹監製、導演及主演，集結金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟共同演出，前導預告中飾演「丐幫幫主」喬峰的甄子丹，除了施展「降龍十八掌」以一敵百之外，更出現使用劍術的畫面，引發書迷和影迷的熱議，甄子丹表示喬峰的設定是武林第一高手，應該十八般兵器都精通，離開丐幫後使用其他武器也不奇怪。



該片是根據金庸《天龍八部》中喬峰原型而改編的故事，甄子丹表示從影多年已演過不同角色，正好想拍一部江湖俠義的武俠片：「我覺得喬峰這個角色很有魅力，他除了一身好武功，更有著一身傲氣，同時有著大丈夫光明磊落的性格。無論他如何被人冤枉、侮辱，都一一承擔，有著一個無窮強大的內心和忍耐力。」

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電影中將喬峰重新改編，甄子丹肩負監製、導演重任，努力思考如何開創新格局，角色轉變上最顯而易見的就是兵器，甄子丹說「喬峰所用的主要是打狗棒，不過既然改編就不一定完全和原著故事一模一樣，何況一個武功蓋世的大俠，應該十八般兵器都精通，所以戲中喬峰離開了丐幫後，都會用其他武器，其中更用上阿紫偷來段正淳的寶劍。」但他幽默的表示「一定會保留喬峰的降龍十八掌」且不會特別做特效，要有真實感。

除了兵器，更重要的絕對是動作場面，邀來香港知名的資深動作演員徐小明飾演鳩摩智一角，與甄子丹有一場精彩對打場面，甄子丹透露，對於每個角色他都經過深思熟慮，「我心目中鳩摩智是要本身是德高望重，又要有多年動作武打電影經驗的演員去做，這讓我第一時間就想起了小明哥！雖然小明哥已沒有演戲一段時間，但這樣反而會為觀眾帶來新鮮感。」

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