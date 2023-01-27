鄧超自導自演《中國乒乓》上映兩日撤檔　網民評︰不如看賽事重播

今年內地春節檔集結易烊千璽、吳京、劉德華、王一博、梁朝偉、鄧超等一班頂流同影帝，競爭相當激烈，但同時也造成混亂，各家粉絲、網友等紛紛為各自偶像或喜愛的電影爭執不休，而每套電影在戲院的場次與播放問題也引起爭議，日前鄧超有份執導兼主演的電影《中國乒乓之絕地反擊》更宣布撤檔，相當戲劇性。



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於25日，電影《中國乒乓之絕地反擊》官方微博發文宣布撤檔，原因是「宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，致使影片在春節檔陷入特別被動的局面」，並表示在1月26日開始調整為小規模放映，將於2月17日重新上映。

《中國乒乓之絕地反擊》上映兩日宣布撤檔。（微博@電影中國乒乓）

《中國乒乓之絕地反擊》講述1992年至1995年期間，乒乓球教練蔡振華由國外回來擔任主帥，決心有一番作為，丁松、馬文革、王濤、劉國梁、孔令輝五名運動員在其帶領下，在天津世錦賽絕地反擊的故事。電影於1月24日正式上映，截至25日結束，兩日票房僅4036萬人民幣，慘淡收場。

網友指鄧超參加太多綜藝，已經沒有了演員神秘感。（劇照）

對於片方的這一舉動，不少網友都震驚「還有這操作？」並評論道：「不如看賽事重播」、「從導演，到演員陣容到題材，就註定了敗北」、「第一原則，不看主旋律電影，第二，這名字起的就像爛片，第三，鄧超演的基本可以確定是爛片」等。